Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’
La modelo Shirley Arica y el streamer Diealis causaron furor en redes al protagonizar un beso que desató reacciones entre sus seguidores.
Shirley Arica sorprendió a sus seguidores al protagonizar un inesperado momento junto al streamer Diealis. Ambos recrearon una de las escenas más románticas de la recordada telenovela mexicana 'Rosalinda' (1999), interpretada originalmente por Thalía y Fernando Carrillo, lo que culminó con un apasionado beso que desató una ola de comentarios en redes sociales.
Durante la actuación, Diealis le dijo a Arica “Acércate”, a lo que la modelo respondió “¿Para qué?”. Siguiendo el guion, él contestó: “Para darte un beso”. Finalmente, tras insistir con un “Y qué, si ya saben que yo a ti te amo con todo mi corazón”, ambos terminaron besándose mientras de fondo sonaba la canción de Alejandro Sanz, generando sorpresa entre sus seguidores.
Shirley Arica y Diealis se besan en romántica escena de telenovela
La escena no pasó desapercibida en plataformas digitales, donde los usuarios reaccionaron de inmediato. Algunos celebraron la entrega actoral de la modelo peruana y el streamer: “Eso mi Shirley siempre metida en su papel”, comentó un seguidor, mientras que otros calificaron el momento como el cumplimiento de un sueño para Diealis.
Sin embargo, no faltaron quienes lamentaron que la situación no fuera real, destacando frases como: “Ahhh no es real, no es real, no es real, qué envidia y afortunado salió Diealis”. Estas reacciones evidencian la intensidad con la que los seguidores viven cada paso de Shirley Arica, quien ha sabido consolidarse como una de las figuras más polémicas y comentadas del entretenimiento digital.