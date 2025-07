Shirley Arica estuvo como invitada en el programa nocturno '¡Habla chino!', conducido por Aldo Miyashiro. Durante la entrevista, la influencer participó en una dinámica que le exigía elegir entre ella misma y otro personaje, siendo esta nada más ni nada menos que Tilsa Lozano. La inesperada mención de la modelo generó sorpresa, pero la reacción de Arica fue sin duda llamativa, ya que descartó cualquier enemistad, pese a los antecedentes mediáticos de ambas.

“Eso ha sido hace mucho tiempo, este show mediático y esas peleas fueron hace muchos años”, afirmó la modelo, dejando claro que la tensión con Lozano habría quedado atrás. Esto no fue todo, pues Shirley Arica se pronunció sobre sus imágenes junto a Jackson Mora, exesposo de 'Tili', lo que ha alimentado rumores de que tendría intenciones de incomodar a Lozano con estas apariciones públicas.

Shirley Arica revela cómo se lleva con Tilsa Lozano

En su participación, Shirley Arica no ocultó su sorpresa tras ser consultada en vivo sobre Tilsa Lozano, conocida por ser una de sus enemigas públicas. “¿Por qué la gente piensa que yo todavía me peleo con Tilsa?”, expresó con asombro, aludiendo a los antiguos enfrentamientos mediáticos que ambas protagonizaron en el pasado, donde no faltaban los ataques verbales.

Sin embargo, la influencer aclaró que la relación con Tilsa Lozano ya habría cambiado con el pasar de los años. Recordó que, tras participar en 'El valor de la verdad', se encontró en el set del 'La noche habla' con la modelo y que la trató de forma cordial. “Fui a su programa y ella me trató superbien. Toda la buena onda”, contó.

Aún así, al retomar la pregunta inicial, Arica dejó clara su posición: “No tengo ninguna rivalidad con ella, pero obviamente siempre me voy a elegir a mí. No la voy a escoger a ella ni cag***”.

Shirley Arica explica cuál es su relación con Jackson Mora

Durante su descargo, Shirley Arica también decidió aclarar que relación tiene con Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano. Tras ser una de las invitadas especiales en un reciente evento deportivo de la FFC, organizado por Mora, la exjusticiera fue vista compartiendo con él en una discoteca hasta altas horas de la madrugada, lo que avivó las especulaciones sobre un posible romance.

Cuando se le preguntó si estas salidas con Mora podrían estar alimentando la idea de que aún existe cierta rivalidad con Tilsa, Arica fue tajante al explicar que su relación con el expeleador es puramente amistosa. “Es que somos amigos de hace tiempo, ahora hemos retomado la amistad porque como ellos ya no están. Me lo encontré de casualidad y ahí se dio nuevamente la amistad. Yo practico (MMA) hace años”, explicó.

Además, al ser consultada directamente sobre si existe una posibilidad de algo más con Jackson Mora, su respuesta fue clara y directa: “No, es mi amigo”.