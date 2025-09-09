Streamer Diealis se mudó a lujosa casa en La Molina y revela la razón: “Mi papá se puso a llorar”

El streamer Diego Aliaga Huamán, conocido en redes como Diealis, sorprendió a sus seguidores al revelar su mudanza a una lujosa casa en el distrito de La Molina. Cabe resaltar, que el creador de contenido vivía en la vivienda de su padre, localizada en Surco, lugar donde la tiktoker Zully alquila un cuarto. Sin embargo, Diealis enfatizó que este cambio le permitiría independizarse totalmente.

Streamer Diealis se mudó a lujosa casa en La Molina

Durante una transmisión en la plataforma de Kick, el streamer Diealis reveló que preparó su mudanza a una vivienda propia con bastante anticipación y tuvo que informarle de ello a su padre. Agregó que esto fue complicado debido a que el progenitor del influencer tomó con bastante tristeza la noticia.

"Mi papá se puso a llorar, la verdad, ver llorar a mi papá es muy complicado. Ahorita sigo bloqueado. Yo le dije que igual iba a volver, que no se preocupe", contó el streamer. Agregó que cuando él asumía el pago de varios servicios en este domicilio, como agua, luz o internet.

Diealis se despidió de la tiktoker Zully y explica el motivo de la mudanza.

Un momento muy comentado en redes sociales es la despedida, ante cámaras, que tuvo Diealis con la tiktoker Zully debido a que ambos compartían la misma vivienda. Cabe recordar que la influencer vive alquilada varios meses en la casa del papá del streamer y algunas veces realizó colaboraciones con Diealis. Durante una transmisión en la plataform de Kick, ambos confirmaron que tenían la idea de mudarse juntos, pero no pudo concretarse.

"Decidí mudarme a una casa grande, solo, puesto que encontré que tiene un cuarto que está alejado de donde voy a hacer mis streams. Son nuevos aires, un clima diferente. Yo me voy para esforzarme, para hacer mis cosas, para madurar, la verdad me falta un montón", comentó el streamer Diealis a la influencer Zully.