Giancarlo Cossio, productor y conductor de pódcast con múltiples conexiones en la farándula, lanzó una fuerte acusación contra Shirley Arica, al afirmar que la modelo quedó debiéndole S/10.000 a diversos empresarios, debido a que habría cobrado por adelantado pese a no presentarse luego en los shows pactados.

Cossio, quien aseguró haber sido amigo de la 'Chica realidad' y haberle producido sus pódcast, salió a hablar luego que Arica negara que él fuera su "amigo íntimo". En declaraciones al programa "La noche habla" de Ric La Torre, aseguró que dicha amistad se terminó luego de incidentes como el de las deudas y un viaje a Colán donde, afirma, lo "dejó tirado".

Giany Cossio acusa a Shirley Arica de deber dinero

Ofuscado ante los vaivenes de Shirley Arica sobre si lo considera su amigo o no, Cossio indicó que se ha guardado "mil cosas" de la exchica reality y señaló que una de ellas era la gran deuda que tendría con empresarios de lugares como Chiclayo, Trujillo y Arequipa, por la cual quedó mal al ser su representante.

"Los empresarios me dejaron de llamar por tus faltas a los eventos, que nunca devolviste el dinero. (...) Tengo ahí los depósitos que le hice. Ella se pega la bomba y al día siguiente no se le antoja ir al aeropuerto. Y su baile, su floro siempre es 'mi mamá, mi hija, mi perro, mi gato' y no quiere ir al aeropuerto", detalló el también streamer.

"Yo tengo ahí todos los vouchers, las conversaciones (...) Tendría que revisarlos, pero la deuda está en unos 9.000, 10.000 soles; unos adelantos, porque no era obviamente todo. Siempre me he quedado callado, pero con eso no voy a entrar al juego de Shirley, porque si me va a responder, la voy a esperar", expresó Cossio.

Giany Cossio: Shirley Arica "me dejó tirado" en Colán

Seguro de que Shirley Arica "no puede decir nada malo de él", Cossio acusó también a la modelo de "dejarlo tirado" en Colán. "Shirley sabía que íbamos a tomar. Tomamos en la discoteca, en el hotel y frente al mar. Nuestro vuelo salió a las 7.00 p. m. y ella me dejó. Yo le conté eso a sus amigas y ellas me dijeron: 'eso no es amistad'", relató.