Koky Belaúnde respalda a Carlos Cacho tras polémica con Ethel Pozo: “Es falta de experiencia”

El estilista Koky Beláunde se pronunció sobre Gisela Valcárcel quien estuvo en el ojo público, luego de denunciar que no la dejaban ingresar a América TV y se enfrentara con el CEO, Fernando Muñiz.

“A Gisela la conozco de años, pero no es mi amiga, nadie es perfecto, todo mundo tiene derecho a equivocarse y exasperarse… hay cosas que no le pueden perdonar a ella y es ese carácter que tiene. Ella se ha mostrado como es, una mujer emprendedora, enérgica, muy lideresa, muy Margaret Thatcher en sus cosas; sus motivos tendrán, la verdad va salir porque hay muchos dimes y diretes”, señaló.

TE RECOMENDAMOS Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

El “hombre manos de tijera” dijo que a él siempre lo ha tratado muy bien y nunca ha tenido un impasse con ella. “A mí siempre me ha tratado como un príncipe ella y su producción en el canal que vaya. Pero cuando es público uno tiene que cuidarse, a veces se le escapa. No la disculpo, no la apoyo, ni la apaño porque no me gustó su forma de proceder, no me agradó. Mucha gente que no sabía de esa etapa, me dijo: ¡qué horrible! cómo es posible, que carácter que tiene, es que no la vieron en esa onda. A mí nada me sorprende”, refirió.



¿Se le cayó la careta a Gisela? Se enfrentó al gerente de canal 4 y le dijo que algunos están de paso…

Es de conocimiento público lo que ella dijo, esa cosa la hizo y ya pasó. Pero la siguen queriendo y amando como a Magaly (Medina), que también tiene su genio. Son mujeres empoderadas, ya no son unas bobas, se compran lo que quieren, comen lo que quieren, se casan con quien quieren, viajan donde quieren, ganan la plata que quieren. Entonces, no te puedes imaginar a ellas como unas mustias, cabizbajas, no son hipocritonas, se muestran como son. Así gritan a todo el personal, pero la gente se imagina que son unos arcángeles, tienen su genio sino estuvieran en la situación que están.

¿Y qué opinión te merece lo que sucedió con Cacho, cuándo Ethel Pozo le dijo que no lo había invitado? ¿No fue una falta de respeto?

Cacho es muy amigo de Gisela y de Ethel, yo no soy tan amigo. A mí me ha sorprendido porque a mí nunca me ha dicho eso y yo he ido muchas veces a la secuencia de los cambios de look. A mí me llamó la atención, eso es una falta de experiencia y realmente me asombré de eso. Yo creía que ahí había una preferencia por la amistad y el cariño, pero las cosas no se dieron así.

¿Será por eso que a Ethel la llaman la “fariselita”?

Carlos Cacho es icónico, somos de una generación que está en vías de la extinción, a nosotros nos ha costado lágrimas. A mí me han imitado, se han reído de mí, de mi copete, de mi pelo rubio, y no me arrepiento. Pero es parte del bagaje y si alguna vez me pasa algo lo tengo que apechugar es parte de ser una figura polémica e icónica.

Ethel le reclamó a Cacho porque cada vez que él iba a su set la perjudicaba por los comentarios que daba en su programa y eso a ella no le gustaba…

Yo por ejemplo hablo de los looks, pero hay cosas que no toco. Cacho toca lo que quiere, será mi amigo, pero es libre de hacerlo y él no va a cambiar. Es una persona grande como yo, tiene su estilo, pero también tiene la valentía de decirlo porque la gente se muere de miedo cuando va a criticar, por eso creen que uno tiene una vara especial, pero hay saber decir la verdad.

Por otro lado, Christian Cueva y Pamela Franco se han colocado rejuvchip, ¿qué opinas?

Medio Lima tiene rejuvchip, los sé porque las mismas doctoras lo cuentan en la peluquería, muchas reinas de belleza lo han usado y lo usan. También muchas organizadoras de certámenes de belleza. La misma Lucía Méndez que sale con un chibolo de 18 años.

Pero no es peligroso para Pamela a sabiendas que Cueva está en Ecuador…

El rey del banano más rico del mundo se peina con viagra, tiene el cabello erecto.



EN LANZAMIENTO DE LIBRO

De otro lado, Koky Beláunde fue el invitado de honor en el lanzamiento del libro “El capitán de la Chalupa”, que fue escrito por el empresario y chef Rogelio Oyola Salazar. Dicha publicación recoge la historia de esfuerzo, perseverancia y pasión del fundador de “La Chalupa”, restaurante que se ha convertido en un referente de la gastronomía marina en el Perú.

Koky Beláunde fue el invitado de honor en el lanzamiento del libro 'El capitán de la Chalupa'. Foto: difusión.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

A través de sus páginas, el autor comparte vivencias, aprendizajes y anécdotas que reflejan no solo su trayectoria empresarial, sino también su compromiso con la familia, la comunidad y la cultura culinaria nacional. “Para mí, este trabajo ha sido una pasión, un verdadero placer que he disfrutado cada día. Espero que sirva como libro de ayuda a los nuevos chefs que sigan esta carrera”, afirma Oyola. Entretanto Koky, sostuvo: “Don Rogelio es un amigo maravilloso que hizo crecer La chalupa y ahora ha dejado en su libro un legado en la historia. Quien quiera ser chef o dedicarse a la gastronomía debe tener primero un bagaje porque no solo es cocinar, sino conocerse así mismo”, sostuvo.

