Zully rompe su silencio tras ofensivo comentario de Carlos Cacho y asegura que no le afecta: “Me gusta vestirme así"

Influencer Zully  reafirmó su autenticidad, rechazando los cuestionamientos sobre su forma de vestir tras declaraciones de Carlos Cacho.

Polémia generó la reacción de otros artistas, como Alejandra Baigorria. | Foto: composición LR/ Instagram

La tiktoker Zully llegó al programa de ‘El reventonazo de la Chola’ y rompió su silencio sobre las declaraciones que realizó Carlos Cacho. Como se recuerda, el estilista criticó fuertemente a la streamer durante la emisión del programa 'América Hoy' y generó una fuerte polémica, donde incluso Alejandra Baigorria salió en defensa de la influencer.

Zully señala que no le incomodaron las críticas de Carlos Cacho

Durante el programa de 'El reventonazo de la Chola', la tiktoker Zully respondió sobre su experiencia en La Noche Dorada y también sobre las críticas que recibió de Carlos Cacho. Enfatizó que no va a cambiar su estilo y que está contenta por como es.

PUEDES VER: Phillip Chu Joy sorprende al revelar que prefiere caminar a tener auto: "Es un gasto innecesario"

lr.pe

“No (me incomodó) como he venido del cono, mi manera de vestir no es adecuada, pero yo estoy acostumbrada, a mí me gusta vestirme así. Yo estoy feliz así", respondió a Ernesto Pimentel.

Los ofensivos comentarios de Carlos Cacho se registraron hace varios días, donde este cuestionó el físico de la joven cuando en el segmento se analizaba el vestuario. El hecho se viralizó rápidamente en redes y generó indignación. Tras el lamentable episodio, el estilista se disculpó a medias y se generó una fuerte tensión con la conductora Ethel Pozo.

PUEDES VER: Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa celebran 1 año de relación en lujoso hotel de Cusco: “Una experiencia muy bonita”

lr.pe

¿Quién es Zully y por qué tiene tantos seguidores en TikTok?

Zully es una creadora de contenido peruana que tiene popularidad en TikTok y Kick. La joven fue protagonista de varias polémicas, como la vez que amenazó a un policía de 'funarlo'. Así también, cuando la plataforma china bloqueó sus transmisiones en vivo hasta el 2030.

La peruana realiza contenido desde hace varios meses y su paso a la plataforma de Kick le hizo ganar más seguidores. Alcanzó bastante popularidad por sus colaboraciones, como la que tuvo con Óscar Junior, heredero de La Bella Luz, y otros influencers extranjeros. Sus transmisiones son casi a diario y se realiza durante varias horas para entretener a sus fanáticos.

