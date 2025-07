Carlos Cacho no aprobó el look de Dina Boluarte. En una reciente entrevista, el reconocido maquillador fue tajante al criticar el estilo que lució la presidenta durante su mensaje a la nación por Fiestas Patrias 2025 este 28 de julio. La mandataria no solo generó polémica por sus declaraciones en el marco de los 204 años de independencia del Perú, sino que también recibió duras observaciones de Cacho por su elección de vestuario y maquillaje, los cuales, argumenta, no le favorecían. "La hace más rellenita", observó.

Caso contrario sucedió con, Koky Belaunde, otra voz experta en el rubro, respaldó la elección de Boluarte al destacar que proyectó una imagen apropiada para la ocasión, además de reflejar liderazgo y empoderamiento femenino.

Carlos Cacho fulmina el look de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias 2025

Durante una entrevista concedida tras el discurso presidencial por Fiestas Patrias 2025, el estilista Carlos Cacho analizó profundamente la imagen que proyectó Dina Boluarte en la ceremonia oficial y lanzó filosas apreciaciones. Según Cacho, el concepto del sastre no era desacertado, pero la elección de más de una tonalidad deslucía el conjunto, afectando visualmente la figura de la mandataria. "La idea del sastre no está mal, el problema es que se lo pone de dos colores, eso la hace más pequeña, rellenita, no la estiliza. Hubiera preferido ese mismo conjunto pero en color rojo", declaró a Trome.

El mediático maquillador de la farándula nacional también fue severo con otros aspectos de la apariencia de Boluarte, al cuestionar el tono de su cabello y reprobar el uso de labial rojo. "Muy oscuro, y la boca roja no va", sentenció con firmeza.

Dina Boluarte saliendo de la catedral de Lima el 28 de julio. Foto: Presidencia.

Mientras Carlos Cacho destrozó el look de Dina Boluarte, Koky Belaunde no dudó en elogiar el atuendo elegido por la presidenta para su mensaje por Fiestas Patrias 2025, destacando que proyectó una imagen de autoridad y refinamiento. Según el estilista, el conjunto de alta costura reflejaba liderazgo y sobriedad, mientras que el calzado rojo aportaba un símbolo de empoderamiento femenino.

"Ha sido elegante el conjunto de alta costura, pues proyecta liderazgo, sobriedad y sofisticación. Su calzado rojo reafirma la imagen de una mujer empoderada y su peinado es tradicional, proyecta pulcritud y elegancia", resaltó el experto en entrevista con Trome.