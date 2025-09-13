HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Christian Rivero se quiebra en vivo con valiente historia de un niño en la Teletón: "Es un luchador"

El conductor se emocionó hasta las lágrimas, en la Teletón, al presentar la historia de Adrián, un niño arequipeño que sueña con convertirse en marinero.

Christian Rivero fue uno de los conductores de la Teletón. Foto: composición LR/difusión/América TV
Christian Rivero fue uno de los conductores de la Teletón. Foto: composición LR/difusión/América TV

Christian Rivero vivió uno de los momentos más emotivos de la Teletón 2025 al presentar la historia de Adrián, un niño arequipeño de 9 años diagnosticado con artrogriposis, enfermedad que limita su movilidad. Durante la transmisión, el actor no pudo contener las lágrimas y expresó: “Unión, fuerza, de eso se trata la familia y de eso se trata la Teletón. Adrián me miraba y me decía 'lo más difícil ha sido caminar' y es un luchador, un pequeño que da batalla (...) esta historia, me toca de manera especial”.

El conductor, quien compartió la conducción del evento solidario con figuras como Gisela Valcárcel, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, resaltó el ejemplo de perseverancia del menor y su familia. La historia conmovió al presentador y también a los artistas invitados, quienes se unieron para cumplir la meta de S/8.054.927.

Christian Rivero se conmueve y rompe en llanto con la historia de niño de la Teletón

Adrián fue diagnosticado al nacer con artrogriposis, condición que le ha dificultado caminar y movilizarse, pero nunca le ha impedido soñar en grande. Con tan solo 9 años confesó que desea convertirse en marinero, inspirado en su héroe Miguel Grau, el 'Caballero de los mares'.

Desde muy pequeño, el menor ha demostrado una admirable perseverancia en sus terapias, acompañado siempre por su madre Sonia, quien lo ha criado con amor y entrega desde los cuatro años. Durante su paso por el set de la Teletón, Adrián sorprendió a Christian Rivero al obsequiarle un cuadro que él mismo dibujó con el nombre del evento, gesto que tocó profundamente al conductor.

El momento más especial llegó cuando el pequeño recibió la visita inesperada de miembros de la Marina de Guerra del Perú en el set de televisión. Con gran emoción, el niño se puso de pie para saludarlos, viviendo así uno de los instantes más memorables de la noche.

