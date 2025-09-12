HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Magaly Medina le dice de todo a Karina Borrero por desatinado comentario en vivo sobre escándalo de Maju Mantilla: “Quiso ser graciosa”

“Vamos a sacarle la vuelta a este día”, expresó Karina Borrero a inicio del programa ‘Arriba mi gente’, en referencia a la supuesta infidelidad de Maju Mantilla a Gustavo Salcedo. Magaly Medina no tomó bien esa frase y la criticó. 

Magaly Medina se burló del rating conseguido por 'Arriba mi gente' pese a toda la polémica con Maju Mantilla. Foto: ATV.
Magaly Medina se burló del rating conseguido por 'Arriba mi gente' pese a toda la polémica con Maju Mantilla. Foto: ATV.

Magaly Medina arremetió contra la periodista Karina Borrero por su desatinado comentario al inicio del programa ‘Arriba mi gente’, tras el escándalo de la presunta infidelidad de Maju Mantilla a Gustavo Salcedo. Al comenzar la emisión de Latina, Borrero soltó en vivo una frase que generó polémica: “Vamos a sacarle la vuelta a este día tan horrible”, dijo.

Este comentario no fue tomado de buena manera por la ‘urraca’, quien lo calificó como un intento errado de ser graciosa y llamar la atención. “Maju debería estar muy ofendida, de no ser cierto, lo que se ha dicho en los últimos días. Pero miren a su compañera como empezó cantando y sacando cachita, queriendo ser graciosa. No te estaba viendo nadie, hijita. Por razón, la mujer ni me acuerdo su nombre (Karina Borrero), no la ubico”, afirmó la presentadora de ATV.

PUEDES VER: Magaly Medina expone imágenes inéditas de Maju Mantilla junto a su productor y amigos en bar de Miraflores: "Salieron a la misma hora"

lr.pe

Magaly asegura que el programa de Maju solo lo ven sus familiares

Magaly Medina no solo criticó el comportamiento de Karina Borrero, sino que también despotricó contra ‘Arriba mi gente’, calificándolo como “un programa muerto y que solo sus familiares ven”.

“Este programa (Arriba mi gente) déjenme decirlo, está desaparecido. Ni siquiera hoy, con la noticia de ayer (del escándalo de Maju), logró levantar. Es un muerto que no sé cómo lo arrastran en ese canal. Supongo que a las justas llegará a fin de año. Pero ese programa no lo ve nadie; creo que solo lo verán sus familiares”, aseguró con su característica ironía.  

PUEDES VER: Magaly Medina revela detalle en la convivencia de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tras vinculación con productor: "No nos mientas"

lr.pe

Magaly Medina revela que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viven juntos

En la última edición de ‘Magaly TV: la firme’, Magaly Medina reveló que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viven juntos y que cuenta con pruebas. Esto, en respuesta al pronunciamiento de a exmiss mundo, a quien se refirió como ‘exesposo’ al padre de sus hijos.

“Hello, Maju, tampoco nos mientas. No están divorciados, no viven en casas diferentes. Acá entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Que sepamos, ellos solo tienen una conciliación, no un divorcio. Siguen compartiendo la misma casa”, dijo la presentadora.

