Espectáculos

Úrsula Corberó, actriz que interpretó a Tokio en La Casa de Papel, confirma su embarazo en redes sociales: “Esto no es IA”

La actriz española Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín, pareja desde 2015, confirmaron su embarazo en redes sociales, generando múltiples reacciones de felicitación en el ámbito artístico.

Úrsula Corberó anunció su embarazo a través de sus redes sociales.
Úrsula Corberó anunció su embarazo a través de sus redes sociales. | Foto: Composición LR/ Instagram de Úrsula Corberó

Úrsula Corberó y el Chino Darín, una de las parejas más sólidas del mundo actoral hispano, anunciaron que esperan su primer hijo tras casi una década de relación. La actriz española y el intérprete argentino se conocieron en 2015 durante el rodaje de La embajada y desde entonces han consolidado un vínculo que logró superar la distancia y la intensidad de sus agendas profesionales.

Durante los primeros años, ambos alternaron su residencia entre España y Argentina. En 2020, la pandemia los encontró conviviendo en Buenos Aires, lo que reforzó su relación y los llevó a establecerse en Barcelona, ciudad donde actualmente residen, aunque con viajes constantes por motivos laborales. “Nos llevamos muy bien; a veces se complica porque los proyectos se extienden... pero creo que es un incentivo para reencontrarnos y compartir”, dijo Darín en una entrevista con ¡Hola! sobre cómo manejan la vida en pareja.

Úrsula Corberó confirmó embarazo en redes sociales

La noticia del embarazo fue confirmada este martes por Corberó a través de redes sociales, con una fotografía en la que aparece en un sofá blanco, luciendo un delicado camisón del mismo tono mientras muestra su barriga. “Esto no es IA”, escribió la intérprete de Tokio en La casa de papel, despejando rumores y generando una ola de felicitaciones en el ámbito artístico.

Úrsula Corberó anunció su embarazo a través de su cuenta de Instagram con un mensaje que dice "Esto no es IA". Foto: Instagram de Úrsula Corberó

Úrsula Corberó anunció su embarazo a través de su cuenta de Instagram con un mensaje que dice "Esto no es IA". Foto: Instagram de Úrsula Corberó

El Chino Darín compartió la publicación en sus historias con emojis de corazones y sonrisas, mientras que su madre, Florencia Bas, expresó su emoción: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad”. Entre quienes saludaron a la pareja figuran Emilia Mernes, Camila Cabello, Arón Piper, Manu Ríos, Pedro Alonso y otros colegas de la industria.

