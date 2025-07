José Juan Martínez, alias 'El rubio', está oficialmente en camino a ser extraditado a Perú, según lo que indican las autoridades españolas. Este hombre es recordado por realizar el histórico robo al Banco Central de Barcelona en 1981; sin embargo, actualmente enfrenta una nueva acusación por narcotráfico en el Perú. A sus 69 años, la Audiencia Nacional y el Consejo de Ministros español han autorizado su traslado, después de recibir la solicitud de las entidades peruanas.

De acuerdo con la documentación, el acusado habría estado involucrado en el envío de una maleta con más de 10 kilos de cocaína. El producto, que fue encontrado en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima en el 2008, estaba camuflado en paquetes de café y turrón. La maleta con droga estaba registrada a nombre del ladrón, por lo que las autoridades de nuestro país buscan sentenciarlo por narcotráfico, delito por el que podría cumplir de 15 a 25 años de prisión si lo encuentran culpable.

'El rubio' niega cargos de narcotráfico

Según los abogados de José Juan Martínez, él nunca ha pisado territorio peruano. Además, añaden que no es posible que Martínez haya cometido el crimen, ya que estaba cumpliendo una condena en Francia cuando sucedió el incidente. La defensa de José Martínez argumenta que la maleta no era suya y que jamás viajó con ese equipaje. Sin embargo, a pesar de negar tajantemente haber estado en Perú, una recepcionista limeña de un hotel lo identificó como huésped durante esa época.

El pedido de extradición se ha visto retrasado debido a la débil salud del delincuente. En el 2024, José Juan Martínez sufrió un infarto y desde ese momento presenta múltiples problemas cardíacos. A partir de ese incidente, el último intento de traslado que tuvo fue suspendido después de que el preso se negó a abordar el avión y que el capitán no accediera transportarlo al verlo tan agitado. Por el momento, los médicos del establecimiento penitenciario no recomienden vuelos de larga duración para el paciente. Sin embargo, la Audiencia Nacional española ha sido muy clara: es posible retrasar la extradición, pero no impedirla.

José Juan Martínez, el autor del robo a Banco Central que inspiró historias de Netflix

El 23 de mayo de 1981, varios individuos armados se presentaron en el Banco Central de Barcelona y durante más de 36 horas mantuvieron a 300 rehenes. Al ser identificado como el autor de este crimen, fue condenado a 30 años de prisión. Tras múltiples intentos de fuga, salió en libertad en el 2016 y se mudó a Hondarribia, donde ha mantenido un perfil bajo hasta ahora. Su vida se ha visto de cabeza desde que una nueva ola de atención mediática se fijó en él, tras el éxito de las producciones de Netflix. Si bien la historia de su robo fue una de las que inspiró la serie 'La Casa de Papel', existe una miniserie de Netflix que se centra por completo en cómo se desarrolló este atraco: 'Asalto al Banco Central’.

En esta historia, el papel de José Juan Martínez es interpretado por el actor Miguel Herrán y trae de vuelta a algunos actores que también participaron en la 'Casa de papel'. En 5 capítulos, 'Asalto al Banco Central’, trata de narrar los motivos y la línea de tiempo en la que los asaltantes levaron a cabo el robo.