Magaly Medina volvió a criticar duramente al cantante venezolano Guillermo Dávila por la forma en que ha intentado acercarse a su hijo, Vasco Madueño. Durante su programa, la conductora cuestionó la actitud del intérprete, a quien acusó de usar a su hijo con fines publicitarios en sus presentaciones. “Ahora recién se quiere mostrar como dadivoso, amoroso, con ese hijo que negó, todo porque tenía unas presentaciones y tenía que llenar un escenario… Yo creo que de alguna forma él utilizó a su hijo para traer gente a su concierto”, señaló.

La conductora enfatizó que su crítica no se centra en la apariencia física o la voz del artista, sino en su conducta hacia Vasco Madueño y su madre durante años. La conductora recordó el largo proceso legal que enfrentó la madre del menor para que el cantante le otorgara el apellido a su hijo, destacando la fortaleza de la mujer frente a un cantante venezolano con un “corazón duro y frío”. “Nosotros acompañamos a la madre de Vasco en largos procesos, una mujer que se enfermó de cáncer luego de buscarle un apellido legal para su hijo y se topó siempre con un corazón duro y frío como el de Guillermo Dávila”, agregó Medina, sin pelos en la lengua.

Magaly Medina cuestiona a Guillermo Dávila por reconciliación con su hijo Vasco Madueño

Durante el programa, Magaly Medina aseguró que la supuesta reconciliación del cantante con su hijo responde más a intereses comerciales que a afecto genuino. “Lo utilizó para su concierto… solo porque tenía que traer gente para su presentación. Yo creo que ese tipo de gente, con esa catadura moral, no me gana porque solo un día le dijo: ‘Hijito compartamos el escenario’”, remarcó.

La periodista enfatizó que, para ella, la verdadera gravedad radica en el sufrimiento que Guillermo Dávila habría causado a Vasco y a su madre durante años. La conductora no dudó en calificar como “imperdonable” el comportamiento del intérprete y señaló que este patrón de conducta lo ha acompañado desde el inicio de su relación con la familia de su hijo.

Magaly le responde a presentadoras venezolanas por defender a Guillermo Dávila

El enfrentamiento mediático continuó cuando presentadoras venezolanas criticaron los calificativos que Magaly utilizó hacia Dávila, considerándolos excesivos. Una de ellas comentó: “Siento que tiene como mucho veneno… esas palabras, esos calificativos en televisión hacia un artista consagradísimo”. Frente a ello, Medina respondió sin filtro: “Pero qué vamos a poder hablar de dos calabazonas, 'desneuronadas' que no saben nada de nada, como cualquiera que pueda criticar. Dije la verdad”.

La conductora reiteró que su postura se basa en hechos comprobados y en la observación directa de la lucha de la madre de Vasco Madueño. “Hay una cosa que me desagrada de Guillermo Dávila. No es su panza ni que no tenga voz. Lo que a mí me cae mal es esa postura que tuvo, que no es disculpable ni perdonable: el hacer sufrir a Vasco y a su madre por muchos años”, sentenció.