Magaly Medina critica a Mario Irivarren por no presentarse al cumpleaños de Alejandra Baigorria: "Esa amistad está rota"

La ausencia de Mario Irivarren fue criticada por Magaly Medina, sugiriendo que puede ser un indicador de una amistad deteriorada entre los dos. Además, insinuó que su relación con Onelia Molina podría influir en esta distancia.

Magaly Medina criticó la ausencia de Mario Irivarren en el cumpleaños de Alejandra Baigorria y sugirió que la amistad entre ambos podría haberse roto.
Magaly Medina criticó la ausencia de Mario Irivarren en el cumpleaños de Alejandra Baigorria y sugirió que la amistad entre ambos podría haberse roto. | Foto: Composición LR/ Instagram de Alejandra Baigorria/ Instagram de Mario Irivarren

Alejandra Baigorria celebró su cumpleaños número 37 el lunes 8 de septiembre, acompañada por diversas figuras del mundo del espectáculo. Entre estas personas estuvieron su amiga Vania Bludau, su esposo Said Palao, el productor de 'Esto es guerra' Peter Fajardo y su amigo y compañero de trabajo Facundo Gonzáles. En sus redes sociales, se observa a la popular 'Gringa de Gamarra' sonriente junto a ellos.

Sin embargo, una de las grandes ausencias en esta fiesta fue Mario Irivarren, una persona muy cercana a la integrante de 'Esto es guerra'. Este detalle no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien, en su programa 'Magaly TV, la firme', criticó al conductor de 'Good Time' por no asistir a la celebración de su amiga. “Esa amistad está rota”, señaló la 'Urraca'.

lr.pe

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la ausencia de Mario Irivarren en el cumpleaños de Alejandra Baigorria?

"Este es un indicador de que la amistad ya no prosigue. Sus amigos del reality están, pero no está el que ella ha dicho que es su gran amigo", expresó Magaly Medina. Desde su perspectiva, parece que Mario Irivarren ha tomado distancia de Alejandra, posiblemente debido a su relación con Onelia Molina, quien no tendría una buena relación con Baigorria.

"Un hombre respetuoso de su relación no frecuenta a una amiga que no le cae bien a su pareja. Por ese lado, las amigas y los amigos salen perdiendo", comentó Magaly. Además, resaltó que, si Mario volviera a asistir a las fiestas de Alejandra Baigorria, podría reencontrarse con Vania Bludau, su expareja y también figura del reality.

