La boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona genera controversia en la farándula peruana. Olenka Cuba y Leonard León se pronuncian al respecto. | Foto: Willax

La boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona genera controversia en la farándula peruana. Olenka Cuba y Leonard León se pronuncian al respecto. | Foto: Willax

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La boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona sigue generando repercusión en la farándula local. A la ola de críticas contra los flamantes esposos se sumaron Leonard León y Olenka Cuba, quienes no dudaron en burlarse de algunos episodios del matrimonio, como la sesión hot que protagonizaron antes de casarse por la vía legal, el pasado martes 2 de junio.

Aunque al inicio dijeron que no querían opinar del matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona, Olenka Cuba aseguró que cuando ella se casó con Leonard León, todo fue hermoso. "Yo te puedo hablar de mi boda, que lo mío fue chiquito, elegante y bonito. Es lo único que te puedo decir", manifestó. "Y mi esposa se vio hermosa ese día", agregó el cantante para las cámaras de 'Amor y fuego'.

Olenka Cuba y Leonard León hablan de los flamantes esposos

Olenka Cuba no dudó en lanzar duros cuestionamientos contra la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez. La esposa de Leonard León calificó de "circo" la celebración y cuestionó varios detalles del matrimonio. Asimismo, dijo que cuando ella se casó con el cumbiambero, ambos asumieron todos los gastos y no se llenaron de canjes.

"Para esas cosas no pedimos canje. Yo he dicho, ni para operación, ni para fiestas importantes, nada de canje. Porque para mí es un circo, se presta para circo", manifestó para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. "¡Yo jamás me casaría en un restaurante, es la verdad! Jamás me casaría en un restaurante, porque se ve horrible", agregó.

Asimismo, la esposa de Leonard León criticó duramente a Karla Tarazona y Christian Domínguez por la comentada sesión de fotos que protagonizaron y en la que ambos aparecen dentro de una bañera con trajes diminutos.

"Espantoso. Es lo único que te puedo decir. ¡Huachafo!", dijo la artista, provocando las risas de Leonard León. Además, la modelo se refirió a una de las imágenes de la boda, donde Karla Tarazona aparece mostrando parte de su figura mientras vestía de blanco. "Yo creo que la mona que se viste de seda, mona se queda", exclamó.