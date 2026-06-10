Johanna San Miguel y Mathías Brivio se reencontraron en la conducción de ‘Esto es guerra’ tras once años, generando una emotiva bienvenida en el set de América Televisión. | Foto: América TV

Johanna San Miguel y Mathías Brivio se reencontraron en la conducción de ‘Esto es guerra’ tras once años, generando una emotiva bienvenida en el set de América Televisión. | Foto: América TV

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Tuvieron que pasar 11 años para que Johanna San Miguel y Mathías Brivio vuelvan a coincidir en la conducción de 'Esto es guerra'. Abrazos y lágrimas invadieron el set del programa de América Televisión con el sorpresivo ingreso de la 'Chata', quien fue recibida por integrantes de los 'guerreros', así como por algunos combatientes.

La noche del miércoles 10 de junio, Johanna San Miguel apareció en 'Esto es guerra: Desafío 14' a modo de reemplazo de Katia Palma, y la sorpresa fue para Mathías Brivio, quien, además de estallar de emoción al ver a la actriz cómica ingresar al set del reality de competencia, también mostró su preocupación ante cámaras porque ahora serían rivales.

Johanna San Miguel se emociona al volver a 'Esto es guerra'

Cuando Johanna San Miguel apareció en el set, los primeros en correr a abrazarla fueron Rosángela Espinoza, Melissa Loza, Karen Dejo y Jota Benz. Luego, ella corrió a los brazos de Mathías Brivio y ambos se fundieron en un estrecho abrazo por la larga amistad, el cariño y el respeto que se tienen. Asimismo, se dedicaron emotivos mensajes a nivel nacional.

La aparición sorpresiva de Johanna San Miguel, reemplazando a Katia Palma, provocó abrazos y lágrimas entre guerreros y combatientes, reviviendo recuerdos de su exitoso inicio en televisión.

“Han pasado once años que no conducimos juntos, más allá de la competencia, eres mi dupla perfecta. Empezamos este sueño cuando no se llamaba 'Esto es guerra' sino 'Dos para las 7' y la remamos un montón. Por aquí pasaron muchas personas, lo harán bien pero acá estamos los pioneros, los históricos, construimos esto con mucho trabajo y hemos dejamos la mesa servida a quienes vinieron luego. Les voy a desear siempre lo mejor", señaló una nerviosa y emocionada Johanna San Miguel, quien ahora está a cargo del equipo de los 'guerreros'.

Tras esto, Mathías Brivio recordó que sus inicios no fueron los mejores, pero que siempre se fajaron para hacer crecer 'Esto es guerra'. “La remamos fuerte al inicio junto a Peter Fajardo, al principio no nos iba bien, nos dieron un ultimatúm y giramos el timón y aquí seguimos. A mí también me tocó volver en algún momento y el programa siendo el monstruo que es, el programa en vivo más visto de la televisión peruana”, enfatizó el líder de los 'combatientes'.