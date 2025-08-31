El cantautor venezolano Guillermo Dávila sorprendió a sus seguidores al reencontrarse con su hijo peruano, Vasco Madueño, durante una transmisión en vivo de Instagram desde su hotel en Lima. Padre e hijo compartieron un emotivo momento mientras conversaban sobre la próxima presentación del artista el 6 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, donde confirmaron que cantarán juntos. El encuentro estuvo marcado por abrazos y gestos de complicidad, incluso disfrutando de postres peruanos frente a sus seguidores.

La llegada de Guillermo Dávila al Perú generó expectativa en torno a si esta vez compartiría escenario con Vasco, con quien firmó su reconciliación en 2024 tras años de no haberlo reconocido como hijo. Aquel acercamiento ocurrió durante un evento organizado por el joven cantante para apoyar el tratamiento de su madre, Jessica Madueño, quien padece cáncer. “Esto es en principio para dar el abrebocas y la gente deje de estar preguntándose si vas a cantar o no”, señaló Dávila, confirmando la participación de su hijo en el concierto, donde interpretarán una canción especial elegida por Vasco.

Guillermo Dávila y Vasco Madueño adelantan detalles de su primera presentación juntos

Durante la transmisión, padre e hijo compartieron su entusiasmo por lo que será su concierto juntos en Lima. “Qué bueno tenerte aquí”, le dijo Guillermo a Vasco, mientras no dudó en bromear sobre la presentación, asegurando que podría “equivocarse demasiado” en el escenario y que su hijo terminaría tocando solo la canción.

Respecto al tema que interpretarán, revelaron que será uno de los clásicos del cantautor venezolano. “Es una canción muy buena, bastante ‘bluesera’, súperbuena y bastante ‘power’”, adelantó Vasco, aunque ambos decidieron mantener el nombre en reserva.

En otro momento, el joven cantante mostró un poco de su talento ante las cámaras y Guillermo Dávila sacó su guitarra para compartir algunos acordes de la canción que presentarán. “Me pareció bien darle la primicia a nuestra gente, tenemos que pasar (practicar) la canción, es un secreto, pero ojalá podamos hacerlo bien”, agregó el artista venezolano.

Vasco Madueño, por su parte, invitó al público a no perderse la cita: “No se lo pueden perder, tienen que estar presentes. Es un evento con mucho corazón, lleno de vida, un show espectacular. Aquí mi ‘viejo’ va a cantar sus grandes canciones y lo vamos a estar acompañando. Así que los esperamos este 6 de septiembre”.