Gia Meier dejó en claro que su prioridad no es ser actriz, carrera que eligieron sus padres. Foto: Composición LR/Instagram.

Gia Meier dejó en claro que su prioridad no es ser actriz, carrera que eligieron sus padres. Foto: Composición LR/Instagram.

Gia Meier Aguirre, hija de 21 años de Christian Meier y Marisol Aguirre, anuncio en redes sociales que finalizó sus estudios en la exclusiva escuela de moda del instituto Marangoni, en Londres, Inglaterra. En la celebración por este importante logro estuvo acompañada por su madre, la actriz Marisol Aguirre.

En cuanto a su padre, Christian Meier, no habría asistido, pues no apareció en las imágenes que la jovencita compartió en Instagram ni publicó fotos o mensajes relacionados con el fin de los estudios de su hija.

En la caja de comentarios, sus amistades felicitaron a Gia Meier. Sorprendió no ver mensaje de Christian Meier. Foto: Instagram.

¿Qué carrera profesional acaba de culminar Gia Meier?

Gia Meier reveló anteriormente que estaba enfocada en convertirse en modelo profesional y, al mismo tiempo, formar parte del mundo de la moda. Por ello, eligió la carrera de Fashion Business y Marketing de la Moda en el prestigioso Instituto Marangoni.

Inició su camino académico en la sede de Milán, Italia, y posteriormente se trasladó a la de Londres. Esta famosa escuela también cuenta con sedes en París, Dubai, y Riad, ambos en Catar.

Aunque sus padres son actores reconocidos en Perú y ella conserva recuerdos de haber asistido a sus grabaciones, dejó que en claro que su prioridad no es ser actriz, sino destacar en el universo de la moda. Incluso ya ha participado como modelo en Londres y estuvo en la importantísima Fashion Week de Madrid 2025.

Gia Meier revela las cualidades que debe tener un chico para empezar a salir con ella

La hija de Christian Meier y Marisol Aguirre aseguró que, a sus 21 años, todavía no está lista para enamorarse, pues considera que aún tiene mucho por hacer y explorar. Sin embargo, aclaró que, en caso llegue a tener una relación, el chico en cuestión deberá ser constante, demostrarle amor todos los días y, sobre todo, respetar su espacio.

“Creo que una relación no puede ser tu única prioridad; hay que equilibrar estudios, trabajo, familia y amigos”, compartió Gia Meier meses atrás a Cosas.