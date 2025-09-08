Alfredo Benavides fue una de las grandes figuras del programa humorístico ‘El Wasap de JB’. Sin embargo, su sorpresiva salida en 2018 generó desconcierto y dudas sobre lo que realmente ocurrió en ese entonces.

Recientemente, en una entrevista con el pódcast de Magaly Medina, el cómico se sinceró y reveló que su hermano Jorge Benavides, líder de ese espacio en ATV, lo despidió por ausentarse un día de las grabaciones, ya que prefirió celebrar la clasificación de la selección de fútbol al mundial de Rusia.

“Se molestó. Yo he perdido mi trabajo igual que Dayanita”, dijo seriamente a la entrevistadora.

Alfredo Benavides habla por primera vez sobre su despido del programa de Jorge Benavides

Alfredo Benavides aseguró no ser una persona irresponsable, ya que solo tuvo una falta a las grabaciones del programa liderado, creado y conducido por su hermano Jorge Benavides. Sin embargo, esa única inasistencia fue suficiente para que fuera despedido del espacio cómico.

Según contó, celebró eufóricamente la clasificación de Perú al mundial, tras 36 años de espera, a pesar de que JB le había advertido que al día siguiente tenían una grabación importante.

“Fue una reacción real porque me retó. Fue una lucha de poderes, el hermano contra el dueño del programa, él me dijo, te espero mañana a las 9, yo escuchaba en la calle a la gente gritando, me llamaban del local de Barranco a decirme que estaba llegando la selección a celebrar. Acá es una u otra: cerré la puerta y me fui a Barranco Bar”, compartió Alfredo.

¿Cómo reaccionó Jorge Benavides tras la única inasistencia de su hermano?

Aunque fue su primera inasistencia a las grabaciones del programa humorístico, Alfredo Benavides afirmó que su hermano no se lo perdonó y lo echó de manera definitiva.

“Yo sí falté a grabar porque clasificó Perú al Mundial, ese día me botó. Yo he perdido mi trabajo igual que Dayanita, yo pensé que me iba a llamar, pero nunca me llamó y dije es en serio, se molestó”, contó a Magaly Medina.