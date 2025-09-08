HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez y estilo de vida le costaron su matrimonio: "Fui choteado rápido"

El popular cómico peruano reveló que su comportamiento acabó con su relación de 10 años con la madre de sus hijos. "Un día toqué el timbre y ya no me abrieron", recordó Benavides.

Alfredo Benavides reveló que de joven salía mucho a fiestas y su exesposa "no aguantó" su comportamiento y decidió terminar con él.
Alfredo Benavides reveló que de joven salía mucho a fiestas y su exesposa "no aguantó" su comportamiento y decidió terminar con él. | Foto: composición LR/ TikTok/Magaly Media/ Instagram

El reconocido comediante peruano Alfredo Benavides sorprendió a sus seguidores con una confesión íntima sobre su vida personal. Durante una entrevista con Magaly Medina, reveló que su inmadurez y estilo de vida desordenado y fiestera fueron las principales razones que ocasionaron el fin de su matrimonio de 10 años con María Fernanda Ubierna.

Con su característico humor, pero también con un tono de sinceridad, Benavides aseguró que su exesposa no dudó en poner fin a la relación cuando notó que él no asumía las responsabilidades con seriedad. “Fui choteado rápido”, comentó entre risas, dejando entrever que, aunque con el paso del tiempo puede contarlo de manera ligera, en aquel momento atravesó una situación difícil.

PUEDES VER: Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

lr.pe

Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez le costó el matrimonio

El comediante reconoció que su estilo de vida estaba marcado por la falta de compromiso y la inmadurez, factores que lo llevaron a descuidar aspectos esenciales de la convivencia familiar. "A mí me dejaron. Siempre me dejan" afirmó Benavides, pero rápidamente fue cuestionado por Magaly, "seguro hiciste todo lo posible para que la mujer te dejara", a lo que el cómico asintió afirmando que el fin de su relación había sido su culpa.

"Sí, es verdad. Yo reconozco. Siempre reconozco... 'Eras muy inmaduro, un chibolo, querías vivir tu vida de 24 años', es que yo era la atracción del grupo porque era el menor", recordó Benavides en la conversación con Magaly.

"Yo era prácticamente el hijo de Chuiman y él me llevaba a todos lados. Salía con mucha gente donde yo era el bebito", explicó, a lo que Medina aclaró su situación: "Te amanecías, ibas de juerga, mujeres, trago y la María Fernanda Ubierna no te aguantó". Benavides aceptó su mal comportamiento y replicó con una afirmación a lo dicho por la conductora, "no, no me aguantó, por su carácter y personalidad. Un día fui choteado rápido, toqué el timbre y ya no me abrieron. Así de fácil, '¿me puedes abrir? No, ya no, ya está, ya no quiero abrirte. Se acabó'".

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Alfredo recordó que tras el rompimiento de su matrimonio de 10 años, se separó y su exesposa viajó con todos sus hijos a Estados Unidos. "Se fueron y me dejaron solo", indicó sobre el fin de su relación.

Notas relacionadas
Alfredo Benavides confiesa el inesperado motivo por el que Jorge Benavides lo despidió del ‘Wasap de JB’: “Se molestó”

Alfredo Benavides confiesa el inesperado motivo por el que Jorge Benavides lo despidió del ‘Wasap de JB’: “Se molestó”

LEER MÁS
Alfredo Benavides revela qué profesión soñaba para Giacomo tras su éxito en Zaca TV: "Ninguno sea artista"

Alfredo Benavides revela qué profesión soñaba para Giacomo tras su éxito en Zaca TV: "Ninguno sea artista"

LEER MÁS
Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle a pesar de que Hugo García le dedicaba románticos mensajes

Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle a pesar de que Hugo García le dedicaba románticos mensajes

LEER MÁS
Sol Carreño conmueve al revelar la sentida promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

Sol Carreño conmueve al revelar la sentida promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

LEER MÁS
Tula Rodríguez sorprende al confesar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana: "A ella le sobra energía"

Tula Rodríguez sorprende al confesar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana: "A ella le sobra energía"

LEER MÁS
Ethel Pozo y su reacción al ser consultada por su madre Gisela Valcárcel tras ser tildada de ‘mentirosa’ por polémica

Ethel Pozo y su reacción al ser consultada por su madre Gisela Valcárcel tras ser tildada de ‘mentirosa’ por polémica

LEER MÁS
Tilsa Lozano impone exigentes condiciones para que un hombre la conquiste: "Debe tener el mismo estilo de vida que yo o más"

Tilsa Lozano impone exigentes condiciones para que un hombre la conquiste: "Debe tener el mismo estilo de vida que yo o más"

LEER MÁS
Mark Vito Villanella confiesa que nunca ha trabajado y recibe fuerte crítica de su 'suegra': "Eres un vagazo"

Mark Vito Villanella confiesa que nunca ha trabajado y recibe fuerte crítica de su 'suegra': "Eres un vagazo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Espectáculos

Agua Marina lanza nuevo videoclip y detalle desata reacciones en redes: “Los contenedores del Callao”

Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle a pesar de que Hugo García le dedicaba románticos mensajes

Fito Páez ya está en Lima: conoce el posible setlist, los accesos y otros detalles de su esperado concierto en Costa 21

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota