El reconocido comediante peruano Alfredo Benavides sorprendió a sus seguidores con una confesión íntima sobre su vida personal. Durante una entrevista con Magaly Medina, reveló que su inmadurez y estilo de vida desordenado y fiestera fueron las principales razones que ocasionaron el fin de su matrimonio de 10 años con María Fernanda Ubierna.

Con su característico humor, pero también con un tono de sinceridad, Benavides aseguró que su exesposa no dudó en poner fin a la relación cuando notó que él no asumía las responsabilidades con seriedad. “Fui choteado rápido”, comentó entre risas, dejando entrever que, aunque con el paso del tiempo puede contarlo de manera ligera, en aquel momento atravesó una situación difícil.

Alfredo Benavides confiesa que su inmadurez le costó el matrimonio

El comediante reconoció que su estilo de vida estaba marcado por la falta de compromiso y la inmadurez, factores que lo llevaron a descuidar aspectos esenciales de la convivencia familiar. "A mí me dejaron. Siempre me dejan" afirmó Benavides, pero rápidamente fue cuestionado por Magaly, "seguro hiciste todo lo posible para que la mujer te dejara", a lo que el cómico asintió afirmando que el fin de su relación había sido su culpa.

"Sí, es verdad. Yo reconozco. Siempre reconozco... 'Eras muy inmaduro, un chibolo, querías vivir tu vida de 24 años', es que yo era la atracción del grupo porque era el menor", recordó Benavides en la conversación con Magaly.

"Yo era prácticamente el hijo de Chuiman y él me llevaba a todos lados. Salía con mucha gente donde yo era el bebito", explicó, a lo que Medina aclaró su situación: "Te amanecías, ibas de juerga, mujeres, trago y la María Fernanda Ubierna no te aguantó". Benavides aceptó su mal comportamiento y replicó con una afirmación a lo dicho por la conductora, "no, no me aguantó, por su carácter y personalidad. Un día fui choteado rápido, toqué el timbre y ya no me abrieron. Así de fácil, '¿me puedes abrir? No, ya no, ya está, ya no quiero abrirte. Se acabó'".

Alfredo recordó que tras el rompimiento de su matrimonio de 10 años, se separó y su exesposa viajó con todos sus hijos a Estados Unidos. "Se fueron y me dejaron solo", indicó sobre el fin de su relación.