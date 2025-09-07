Ítalo Villaseca expone pruebas contra Greissy Ortega y asegura que abortó a su hija

El conflicto entre Ítalo Villaseca y Greissy Ortega continúa escalando tras la reciente emisión del programa 'Día D', donde el bailarín presentó documentación que respaldaría su versión sobre la interrupción del embarazo de su expareja. Villaseca niega haber agredido físicamente a la colombiana y afirma que fue ella quien, de manera voluntaria, decidió abortar cuando el embarazo ya se encontraba en una etapa avanzada.

Según indicó el también padre de la criatura, el procedimiento fue realizado en noviembre de 2023 en una clínica ubicada en Manhattan, Estados Unidos. De acuerdo con el informe médico que mostró ante cámaras, el aborto fue electivo y no obedeció a ninguna complicación de salud.

Ítalo Villaseca asegura que Greissy Ortega abortó a su bebé

Durante la entrevista televisiva, Ítalo Villaseca acusó públicamente a Greissy Ortega de haber interrumpido de forma deliberada su embarazo cuando el feto tenía 32 semanas de gestación. El artista desmintió las acusaciones de violencia física que Ortega hizo en el programa 'El valor de la verdad', en las que sugería que el aborto se produjo como consecuencia de una agresión.

“Tengo pruebas claras de que el aborto fue realizado por decisión propia. El informe médico indica que la bebé estaba sana. No hubo golpes ni violencia. Ella debe presentar pruebas si va a acusarme públicamente”, sostuvo Villaseca. El documento que presentó fue emitido por una clínica en Manhattan y señala que el procedimiento fue solicitado por la paciente sin justificación médica urgente.

Pruebas de Ítalo Villaseca contra Greissy Ortega.

Asimismo, Ítalo explicó cómo accedió a dicha documentación. "A ella se le olvida que sigo siendo su esposo. Yo tengo todo el derecho de reclamarlo porque también es mi hija. Me sorprende que haya hecho eso sin remordimiento. Ella antes de eso se hace un chequeo y luego viene lo del aborto", afirmó ante el medio.

Espera rectificación de la hermana de Milena Zárate

El bailarín también anunció que tomará acciones legales contra la hermana de Milena Zárate por los señalamientos realizados en televisión, donde se le acusa de ser el responsable de la pérdida del embarazo. Señaló que enviará una carta notarial exigiendo una rectificación pública y, de no obtener respuesta, procederá con una demanda.

“Es fácil hablar y ponerse a llorar. Solo cuento mi verdad porque esto lo verán mis hijos. Ella hace un show de esto”, expresó, para finalizar con un contundente mensaje. “Yo voy a proceder con una demanda, yo tengo documentos. Le voy a enviar una carta notarial y quiero que se rectifique y salga a retractarse”, sentenció.