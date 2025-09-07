HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Ítalo Villaseca expone pruebas contra Greissy Ortega y asegura que abortó a su hija

¡Impactante! En un giro inesperado, Ítalo Villaseca sorprendió al desmentir a Greissy Ortega, su expareja, y aseguró que la colombiana abortó a su bebé en Estados Unidos, pese a que la niña se encontraba en óptimas condiciones.

Ítalo Villaseca se defendió de acusaciones de Greissy Ortega. Foto: Composición LR/captura/ATV/Captura/Panamericana
Ítalo Villaseca se defendió de acusaciones de Greissy Ortega. Foto: Composición LR/captura/ATV/Captura/Panamericana

El conflicto entre Ítalo Villaseca y Greissy Ortega continúa escalando tras la reciente emisión del programa 'Día D', donde el bailarín presentó documentación que respaldaría su versión sobre la interrupción del embarazo de su expareja. Villaseca niega haber agredido físicamente a la colombiana y afirma que fue ella quien, de manera voluntaria, decidió abortar cuando el embarazo ya se encontraba en una etapa avanzada.

Según indicó el también padre de la criatura, el procedimiento fue realizado en noviembre de 2023 en una clínica ubicada en Manhattan, Estados Unidos. De acuerdo con el informe médico que mostró ante cámaras, el aborto fue electivo y no obedeció a ninguna complicación de salud.

PUEDES VER: Milena Zárate vuelve a 'El valor de la verdad' y expone maltratos de su hermana Greissy Ortega: 'Me escupió'

lr.pe

Ítalo Villaseca asegura que Greissy Ortega abortó a su bebé

Durante la entrevista televisiva, Ítalo Villaseca acusó públicamente a Greissy Ortega de haber interrumpido de forma deliberada su embarazo cuando el feto tenía 32 semanas de gestación. El artista desmintió las acusaciones de violencia física que Ortega hizo en el programa 'El valor de la verdad', en las que sugería que el aborto se produjo como consecuencia de una agresión.

“Tengo pruebas claras de que el aborto fue realizado por decisión propia. El informe médico indica que la bebé estaba sana. No hubo golpes ni violencia. Ella debe presentar pruebas si va a acusarme públicamente”, sostuvo Villaseca. El documento que presentó fue emitido por una clínica en Manhattan y señala que el procedimiento fue solicitado por la paciente sin justificación médica urgente.

Pruebas de Ítalo Villaseca contra Greissy Ortega.

Pruebas de Ítalo Villaseca contra Greissy Ortega.

Asimismo, Ítalo explicó cómo accedió a dicha documentación. "A ella se le olvida que sigo siendo su esposo. Yo tengo todo el derecho de reclamarlo porque también es mi hija. Me sorprende que haya hecho eso sin remordimiento. Ella antes de eso se hace un chequeo y luego viene lo del aborto", afirmó ante el medio.

PUEDES VER: Greissy Ortega revela detalles inéditos de su última pelea pública con Milena Zárate: 'Ella tenía otro plan'

lr.pe

Espera rectificación de la hermana de Milena Zárate

El bailarín también anunció que tomará acciones legales contra la hermana de Milena Zárate por los señalamientos realizados en televisión, donde se le acusa de ser el responsable de la pérdida del embarazo. Señaló que enviará una carta notarial exigiendo una rectificación pública y, de no obtener respuesta, procederá con una demanda.

“Es fácil hablar y ponerse a llorar. Solo cuento mi verdad porque esto lo verán mis hijos. Ella hace un show de esto”, expresó, para finalizar con un contundente mensaje. “Yo voy a proceder con una demanda, yo tengo documentos. Le voy a enviar una carta notarial y quiero que se rectifique y salga a retractarse”, sentenció.

Notas relacionadas
Greisy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: "Mitómana y payasa"

Greisy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: "Mitómana y payasa"

LEER MÁS
Greissy Ortega revela que agredió a Randol Pastor al inicio de su relación y él tiene insólita reacción: “Era muy tranquilo para mí”

Greissy Ortega revela que agredió a Randol Pastor al inicio de su relación y él tiene insólita reacción: “Era muy tranquilo para mí”

LEER MÁS
Milena Zárate vuelve a 'El valor de la verdad' y expone maltratos de su hermana Greissy Ortega: "Me escupió"

Milena Zárate vuelve a 'El valor de la verdad' y expone maltratos de su hermana Greissy Ortega: "Me escupió"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sol Carreño conmueve al revelar la promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha tras su fallecimiento: "El tiempo no llegó"

Sol Carreño conmueve al revelar la promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha tras su fallecimiento: "El tiempo no llegó"

LEER MÁS
Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

LEER MÁS
El emotivo mensaje de Juliana Oxenford a Jaime Chincha tras fallecimiento: “Te quiero, vuela alto”

El emotivo mensaje de Juliana Oxenford a Jaime Chincha tras fallecimiento: “Te quiero, vuela alto”

LEER MÁS
Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

LEER MÁS
Pamela López y Paul Michael se emocionan en ‘Esta noche’ al ser consultados sobre posible embarazo de la influencer

Pamela López y Paul Michael se emocionan en ‘Esta noche’ al ser consultados sobre posible embarazo de la influencer

LEER MÁS
Influencer Zully impacta al anunciar su participación en el Miss Perú: “Luchen por sus sueños”

Influencer Zully impacta al anunciar su participación en el Miss Perú: “Luchen por sus sueños”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota