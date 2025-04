El programa 'Magaly TV, la firme' expuso imágenes donde se vio a Piero Quispe ingresar a un hotel en el Aeropuerto Jorge Chávez para reunirse con Olenka Mejía. Tras la difusión, la modelo denunció haber recibido amenazas luego de negarse a firmar un acuerdo de confidencialidad con el futbolista.

Además, en recientes declaraciones, Mejía afirmó que la esposa del representante de Quispe y su abogado intentaron presionarla para que negara conocerlo en caso de ser interrogada por programas de televisión. Cabe resaltar que la modelo afirmó que fue la pareja de Quispe en 2022.

Olenka Mejía revela presiones para ocultar su vínculo con Piero Quispe

Antes de que las imágenes salieran a la luz, Olenka Mejía acudió a la comisaría para presentar una denuncia contra Piero Quispe, a quien identificó como su expareja. Según el informe difundido en 'Magaly TV, la firme', la modelo aseguró que la esposa del representante del futbolista la contactó para pedirle una reunión, pero ella se negó y le proporcionó el número de su abogado.

En conversación con el programa de Magaly Medina, Olenka Mejía reveló que intentaron convencerla de aceptar el acuerdo de confidencialidad. “Ella quería que yo le dé tranquilidad a Piero y quería que yo me reúna con ella para firmar un contrato de confidencialidad donde yo no voy a hablar de Piero. Si a mí me entrevistan o algo, yo diga que yo no conozco a Piero”, declaró.

Al día siguiente, según su testimonio, el abogado Juan Peña, representante de Quispe, la contactó para proponerle una reunión y la firma de un contrato de confidencialidad, pero “lo cual no se llevó a cabo”. Además, Mejía afirmó que ese mismo día, alrededor de las 18:38 horas, recibió reiteradas llamadas de un número de un tal 'Pepillo' y, al contestar, escuchó la voz de una persona cuya identidad no ha sido precisada, quien la amenazó con hacerle daño tanto a ella como a sus allegados.

En sus declaraciones al programa de ATV, Olenka Mejía relató: "Me llamó un número, que menciona cosas de Piero, que 'te quieres hacer famosa por el ampay de hoy, tú ya sabes que nosotros somos'. Oye, le dije, 'yo no te tengo miedo a ti'". Finalmente, la modelo aseguró que no se dejaría coaccionar por terceras personas.