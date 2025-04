Olenka Mejía asegura que Piero Quispe habría invitado otras mujeres a viajar a México: "Le reclamé"

Olenka Mejía volvió a causar revuelo en el mundo del espectáculo al revelar detalles inéditos sobre su relación con Piero Quispe. La modelo, quien previamente afirmó haber estado con el futbolista en 2022, contó en 'Magaly TV, la firme' que descubrió que el jugador de Pumas UNAM tenía como amantes a otras mujeres.

Sus declaraciones del 3 de abril han generado polémica, ya que incluyen chats en los que Piero Quispe la invitó a viajar a México en enero de 2024. Sin embargo, Olenka Mejía se sorprendió al enterarse de que no era la única mujer en la lista del futbolista. “Le reclamé”, aseguró, tras insinuar que había más personas involucradas en la vida sentimental del mediocampista y que no serían su pareja, Cielo Berríos.

Olenka Mejía expone otras presuntas infidelidades de Piero Quispe

Durante la reveladora entrevista, la periodista cuestionó a Olenka Mejía por haber creído en la versión de Piero Quispe, quien le aseguró que estaba separado de su esposa, Cielo Berríos. “Te juro que en ese momento yo le creí. Le creí de cierta manera, pero no del todo”, respondió Mejía, admitiendo que confió parcialmente en el jugador.

Además, Olenka Mejía mostró chats en los que Piero Quispe le ofrecía viajar a México. Según su testimonio, el futbolista la invitó por primera vez en enero de 2024, pero decidió no ir al descubrir que el jugador de 23 años también habría invitado a otra mujer. “Yo tenía mi vuelo en la noche y en la mañana que salía de Fiscalía con mi abogado, me llama un amigo en común de Piero y mío, y me dice: ‘Olenka, no eres la única que viaja a México, hay otra persona’. Y yo le reclamé a Piero y perdí ese vuelo”, relató. Cabe destacar que, según la versión de Mejía, en ese momento la pareja del jugador ya estaba embarazada.

Por otro lado, según la modelo, tuvo conocimiento de al menos dos mujeres más con las que Quispe habría tenido una relación amorosa. Asimismo, afirmó que la última vez que el futbolista la habría invitado a México fue el 28 de enero de 2025, pero se negó al enterarse de que tenía una hija con Cielo Berríos. “Yo ya sabía que su pareja había salido embarazada y yo no quería absolutamente nada, porque me había mentido”, confesó.

Olenka Mejía muestra los depósitos que le hacía Piero Quispe

La modelo Olenka Mejía presentó una serie de pruebas al equipo de producción de Magaly Medina para demostrar el vínculo que mantuvo con el futbolista Piero Quispe. Entre los materiales entregados, se encuentran comprobantes de depósitos de hasta 500 dólares que el jugador le habría realizado. El más reciente es de enero de este 2025, pocos meses después del nacimiento de su primera hija, fruto de su relación con Cielo Berríos.

“Pero él dice que no me conoce (...) Me lo depositó como un tema de regalo hasta donde yo sé. Él me dijo que no estaba con ella (Cielo). Nosotros no nos hemos visto. Él me decía que es agradecido porque el 2022, cuando estuve con él, él no tenía nada. Yo lo llevaba a Campo Mar (a sus entrenamientos), mi familia es testigo”, expresó Olenka Mejía durante su participación en el programa.

Según sus declaraciones, los depósitos eran una muestra de gratitud por parte del futbolista, quien le enviaba dinero en fechas especiales sin que se lo pidiera.

“Él me decía: 'Oye Olenka, eres una buena mamá, ¿sabes qué? Feliz Navidad'. Me mandaba dinero sin que yo se lo pida (lo hacía) en fechas especiales”, añadió Mejía, ante el cuestionamiento de Magaly Medina, quien le reprochó aceptar este tipo de obsequios si ya no existía una relación entre ambos.