Olenka Mejía expone foto privada con Piero Quispe y depósitos de hasta 500 dólares: "Fue un regalo"

Con una serie de pruebas entregadas a la producción de 'Magaly TV, la firme', Olenka Mejía desmintió en vivo a Piero Quispe y mostró una exclusiva foto junto al mediocampista de la selección peruana, además de una serie de depósitos que el exfutbolista de Universitario le realizaba a su cuenta bancaria. El último de ellos fue en enero de este año, pocos meses después de que naciera su primera hija, fruto de su romance con Cielo Berríos.

"Pero él dice que no me conoce (...) me lo depositó como un tema de regalo hasta donde yo sé. Él me dijo que no estaba con ella (Cielo). Nosotros no nos hemos visto. Él me decía que es agradecido porque el 2022, cuando estuve con él, él no tenía nada. Yo lo llevaba a Campo Mar (a sus entrenamientos), mi familia es testigo", expresó Olenka Mejía.

Olenka Mejía muestra reveladora foto junto a Piero Quispe

Pese a que Piero Quispe la negó en reiteradas ocasiones para las cámaras de 'Magaly TV, la firme', Olenka Mejía mostró una prueba irrefutable que confirmaría su relación con el futbolista peruano que actualmente milita en el Pumas de México. La empresaria le entregó a la producción del programa de Magaly Medina una foto que se tomó con el seleccionado nacional hace tres años.

Piero Quispe y Olenka Mejía.

"Esa foto la había perdido y Piero (Quispe) me la pasó, eso fue en el 2022. Yo le creía, le creí de cierta manera, no del todo", indicó la expareja de Jefferson Farfán. Además, Olenka contó en el espacio televisivo de ATV que el exjugador de Universitario le insistía en reiteradas ocasiones para llevarla de viaje a México, petición a la cual, ella nunca accedió.

"La primera vez que me invitó a México fue en enero de 2024. Fue ahí cuando me entero, por una llamada, que no era la única a la que invitaba a México y por eso perdí mi vuelo (...) no quería absolutamente nada porque me ha mentido", acotó Olenka Mejía.