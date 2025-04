Olenka Mejía volvió a causar revuelo este jueves 4 de abril tras presentarse nuevamente en 'Magaly TV, la firme', donde exhibió pruebas contundentes de su relación sentimental con Piero Quispe, actual jugador del Pumas de México. En el programa conducido por Magaly Medina, la modelo mostró chats privados, una foto íntima y comprobantes de transferencias por montos de hasta 500 dólares que, según ella, le hacía el futbolista mientras sostenían su romance.

Durante la entrevista, Mejía afirmó que no fue la única mujer en la vida de Quispe, a pesar de que él ya tenía una relación con Cielo Berríos, madre de su hija. Olenka reveló que se enteró del embarazo de Berríos a través de redes sociales, ya que el jugador nunca le confesó su situación sentimental: “Yo no quería absolutamente nada porque me había mentido”, sostuvo la modelo.

Magaly Medina expone a nueva saliente de Piero Quispe

Olenka Mejía detalló que recibió al menos diez invitaciones por parte de Quispe para viajar a México. Además, confesó que ingresaba al estadio Monumental con pases proporcionados por el entorno del deportista, lo que confirmaría la cercanía que ambos mantenían. “Yo entraba por una seguridad de él, que trabaja para Universitario. He ingresado hasta inicios del 2023 y también a mediados del 2024”, explicó Olenka Mejía.

En vivo, Magaly Medina sorprendió a la modelo al mostrarle imágenes comprometedoras de otra joven que también habría tenido una relación con el seleccionado nacional. "Nosotros tenemos la información de otra chica, que supuestamente es una hincha de la U, que nos dice que se ha decepcionado porque pensaba que era la única amante del jugador", reveló Magaly. Olenka, por su parte, aseguró conocer al menos a otras dos mujeres involucradas con Piero, aunque aclaró que no identificaba a la chica de las fotos presentadas en el set.

Más mujeres y una camiseta con el número 23

Según la información revelada por la 'Urraca', la nueva joven asegura haber asistido al último partido de Perú, disputado el 20 de marzo, luciendo la camiseta número 23, la misma que utiliza Piero Quispe. La conductora indicó que esta fanática, presunta amante del jugador, habría sido invitada por él a la Copa América en Estados Unidos, en junio de 2024, aunque dicha versión aún no ha sido corroborada por su equipo. Ante esta revelación, Olenka Mejía respondió: “Yo también tengo su camiseta”, dejando entrever que no se trataba de un gesto exclusivo. Además, cuestionó el trato mediático que ha recibido: “No entiendo entonces por qué la prensa se va contra mí, por qué me señalan como si yo fuera la sembradora”.