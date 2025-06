La cantante de cumbia Kiara Lozano, integrante de Corazón Serrano, protagonizó un tenso momento en una reciente transmisión en vivo a través de TikTok, en el que decidió responder sin filtros a los comentarios negativos que recibe de parte de algunos seguidores. La cumbiambera de 24 años expresó su molestia tras leer una crítica en la que se cuestionaba su actitud en el escenario.

Lejos de quedarse callada, Kiara Lozano defendió su estilo y evidenció el 'trato desigual' por parte del público entre ella y sus compañeras de agrupación. Según la cantante, mientras a las otras integrantes se les celebra su espontaneidad, a ella constantemente se le critica por comportamientos similares, lo que la ha convertido en blanco de hate en redes sociales.

“Todos tenemos nuestro momento de diversión en el escenario, pero solo se la agarran conmigo. ¿Cuál es el problema? Nada de hipocresías me venga. Estoy hablando así tal cual, tal vez a calzón quitado, por eso no les caigo bien”, aseguró la cantante.

Kiara Lozano se queja por 'trato desigual' de los fans entre ella y sus compañeras

Durante la transmisión, un usuario le escribió en los comentarios: “¿Por qué eres tan payasa en las tocadas?”, en referencia a su actitud divertida y desinhibida durante los conciertos. Lejos de evadir la crítica, Kiara respondió con firmeza: “Porque esa es mi forma de no aburrirme, hay que salir de la zona de confort, ¿no? Y si a ti no te gusta, no es mi problema. Porque hay gente que sí le gusta ver nuestras payasadas”.

Lozano explicó que no es la única en actuar con espontaneidad sobre el escenario, pero aseguró que el juicio de los fans solo recae sobre ella. “No soy la única que hace payasadas, solo que como yo soy objeto de su hate, todo lo que yo haga siempre va a ser comentado. Pero cuando otras lo hacen, nadie dice nada, las aplauden más bien”, afirmó la cantante de Corazón Serrano.

Cuando un seguidor le preguntó a quiénes se refería exactamente con “otras”, la cantante fue clara: “A todas. Todas tenemos nuestro momento de diversión, entre paréntesis, como ustedes llaman ‘payasadas’. Pero solamente cuando suben videos donde yo estoy haciendo esas payasadas, la que recibe la funa soy yo”, comentó.

Kiara Lozano confiesa cómo es la relación con sus compañeras de Corazón Serrano

En anteriores transmisiones de TikTok, Kiara Lozano ha demostrado ser directa y honesta al referirse a su vínculo con las integrantes de Corazón Serrano. La cantante dejó claro que, aunque mantiene un trato cordial con sus compañeras de agrupación, no considera que exista una amistad íntima con ellas. “Yo no soy amiga de ninguna de las chicas. Son mis compañeras de trabajo. No son mis íntimas”, expresó la intérprete, dejando entrever que su círculo de confianza está fuera del grupo.

Asimismo, reveló que sus verdaderas amistades se encuentran en la Selva, en especial su mejor amiga Jazmín, con quien mantiene una conexión desde la infancia. “Ella conoce mi vida desde que era chiquita y siempre está conmigo en mis peores momentos”, comentó. Kiara también subrayó que, si bien no es necesario crear vínculos profundos en el entorno laboral, sí es fundamental mantener un ambiente positivo y profesional.