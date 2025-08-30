HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     
Espectáculos

Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: "Hubo malos entendidos"

"Yo era menor de edad", expresó Estrella Torres al confesar, por primera vez, su verdad detrás del vínculo que llegó a tener con Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano.

Estrella Torres estuvo en Corazón Serrano cuando tenía 16 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Estrella Torres estuvo en Corazón Serrano cuando tenía 16 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Estrella Torres rompe su silencio sobre su vínculo con Edwin Guerrero y aclara los rumores de su paso por Corazón Serrano. La reconocida cantante, quien fue parte de la popular agrupación cuando tenía solo 16 años, se presentó en el podcast de Chucho Valderrama para hablar abiertamente sobre los constantes rumores que han circulado durante años en torno a una supuesta relación con Edwin Guerrero, uno de los fundadores del grupo. Por primera vez, la artista decidió abordar el tema de manera directa y aseguró que no existió ningún tipo de vínculo amoroso, aunque sí reconoció que hubo un "trato especial" que podría haber generado confusiones.

Durante la conversación, Estrella explicó que ese trato no fue exclusivo hacia ella, sino una forma habitual de relacionarse de parte de Guerrero con los integrantes de la agrupación. "Hubo muchos malos entendidos por el trato, es que, en realidad, se lo da a todas", declaró la artista. Así, Torres busca cerrar este capítulo de su vida y poner fin a las especulaciones que, según confiesa, la han acompañado durante años tras su salida de Corazón Serrano.

PUEDES VER: Estrella Torres sorprende al cantar con Son del Duke en medio de rumores sobre su incorporación

lr.pe

Estrella Torres revela su verdadero vínculo con Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano

En el mismo podcast, Estrella Torres fue tajante al aclarar que nunca tuvo una relación sentimental con Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano. “Es una pregunta que siempre me lo han hecho y, la verdad, es que, yo en ese tiempo, en Corazón Serrano, era menor de edad, tenía 16 años. Entré con 16 y me sacaron a los 17”, afirmó la artista, dejando en evidencia que los rumores que han circulado durante años carecen de fundamento.

Torres también resaltó que la cercanía que había entre los integrantes del grupo era muchas veces malinterpretada desde fuera. Según explicó, el ambiente de confianza dentro de Corazón Serrano permitía interacciones que podían ser malentendidas por el público o incluso por quienes estaban fuera del entorno inmediato.

“Mira, si tú supieras, ahí las chicas de Corazón Serrano, la confianza es, que pueden sobreentender otras cosas”, explicó. Además, recordó que durante ese periodo ella ya tenía una expareja, lo que, según sus palabras, refuerza su negativa ante cualquier supuesto vínculo romántico con Guerrero: “Así que es algo imposible y sí, lo niego rotundamente”.

Notas relacionadas
Estrella Torres sorprende al cantar con Son del Duke en medio de rumores sobre su incorporación

Estrella Torres sorprende al cantar con Son del Duke en medio de rumores sobre su incorporación

LEER MÁS
Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

LEER MÁS
Estrella Torres aconseja una dosis de humildad a Leslie Shaw tras polémicas en la cumbia: "Yo jamás me voy a botar"

Estrella Torres aconseja una dosis de humildad a Leslie Shaw tras polémicas en la cumbia: "Yo jamás me voy a botar"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

LEER MÁS
Francisca Aronsson, popular 'Pecas' sorprende y se sincera al confesar sobre su situación amorosa: "Nunca he tenido pareja"

Francisca Aronsson, popular 'Pecas' sorprende y se sincera al confesar sobre su situación amorosa: "Nunca he tenido pareja"

LEER MÁS
Geni Alves como no la viste antes: desapareció de la televisión peruana, dejó las polémicas y ahora se luce en impensado oficio

Geni Alves como no la viste antes: desapareció de la televisión peruana, dejó las polémicas y ahora se luce en impensado oficio

LEER MÁS
Bruce Willis fue trasladado a una casa de cuidados especiales: salud del actor de Hollywood empeoró, según su familia

Bruce Willis fue trasladado a una casa de cuidados especiales: salud del actor de Hollywood empeoró, según su familia

LEER MÁS
Lujosa mansión de Jefferson Farfán en La Planicie estaría en venta: exponen similitudes con anuncio de inmobiliaria

Lujosa mansión de Jefferson Farfán en La Planicie estaría en venta: exponen similitudes con anuncio de inmobiliaria

LEER MÁS
Magaly Medina admite inesperado encuentro con Gisela Valcárcel en Miami pese a duras críticas: "Hemos viajado juntas"

Magaly Medina admite inesperado encuentro con Gisela Valcárcel en Miami pese a duras críticas: "Hemos viajado juntas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Espectáculos

"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

Aldo Miyashiro impacta al revelar que formalizó su relación con Gia Rosalino ante los padres de la actriz: "Decidimos ir para adelante"

Youna dedica emotiva despedida a su hija con Samahara Lobatón antes de separarse en Estados Unidos: “Seguir luchando por ti"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota