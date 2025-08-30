Estrella Torres rompe su silencio sobre su vínculo con Edwin Guerrero y aclara los rumores de su paso por Corazón Serrano. La reconocida cantante, quien fue parte de la popular agrupación cuando tenía solo 16 años, se presentó en el podcast de Chucho Valderrama para hablar abiertamente sobre los constantes rumores que han circulado durante años en torno a una supuesta relación con Edwin Guerrero, uno de los fundadores del grupo. Por primera vez, la artista decidió abordar el tema de manera directa y aseguró que no existió ningún tipo de vínculo amoroso, aunque sí reconoció que hubo un "trato especial" que podría haber generado confusiones.

Durante la conversación, Estrella explicó que ese trato no fue exclusivo hacia ella, sino una forma habitual de relacionarse de parte de Guerrero con los integrantes de la agrupación. "Hubo muchos malos entendidos por el trato, es que, en realidad, se lo da a todas", declaró la artista. Así, Torres busca cerrar este capítulo de su vida y poner fin a las especulaciones que, según confiesa, la han acompañado durante años tras su salida de Corazón Serrano.

Estrella Torres revela su verdadero vínculo con Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano

En el mismo podcast, Estrella Torres fue tajante al aclarar que nunca tuvo una relación sentimental con Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano. “Es una pregunta que siempre me lo han hecho y, la verdad, es que, yo en ese tiempo, en Corazón Serrano, era menor de edad, tenía 16 años. Entré con 16 y me sacaron a los 17”, afirmó la artista, dejando en evidencia que los rumores que han circulado durante años carecen de fundamento.

Torres también resaltó que la cercanía que había entre los integrantes del grupo era muchas veces malinterpretada desde fuera. Según explicó, el ambiente de confianza dentro de Corazón Serrano permitía interacciones que podían ser malentendidas por el público o incluso por quienes estaban fuera del entorno inmediato.

“Mira, si tú supieras, ahí las chicas de Corazón Serrano, la confianza es, que pueden sobreentender otras cosas”, explicó. Además, recordó que durante ese periodo ella ya tenía una expareja, lo que, según sus palabras, refuerza su negativa ante cualquier supuesto vínculo romántico con Guerrero: “Así que es algo imposible y sí, lo niego rotundamente”.