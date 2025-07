El programa 'América hoy' reveló, mediante una resolución del Primer Juzgado Laboral de Chiclayo, con fecha 25 de enero de 2023, los pagos que los demandados, Walter y Jaime Yaipén deberían realizar a Jesús Cumpa, exanimador de la orquesta Hermanos Yaipén.

En la resolución número 41, el juez Alfaro Sotomayo ordenó a la Orquesta Internacional Hermanos Yaipén, representada por Walter y Jaime Yaipén, pagar una suma total de S/ 149.771.00. Este monto incluye S/ 17.723.33 por compensación por tiempo de servicios y S/ 132.047.67 por concepto de vacaciones, gratificaciones e indemnización por despido arbitrario. El documento establece un plazo cinco días hábiles para que los demandados realicen el pago o acrediten el cumplimiento de esta orden.

Exanimador de Hermanos Yaipén logra embargo de propiedad de la orquesta tras ganar demanda

Al respecto, el exanimador de los Hermanos Yaipén, Jesús Cumpa se comunica con el programa 'América hoy' para brindar detalles sobre su relación laboral con el grupo. En ese sentido, explicó que comenzó con ellos en 2004, inicialmente bajo un contrato verbal, pero trabajando con recibo por honorarios. Además, señaló que fue a mediados de 2010 cuando lo incluyeron en planilla debido a la alta carga laboral, según indicó no solo abarcaba el Perú.

“Yo inicié con ellos en el 2004, desde ese entonces, empecé en primer lugar con un contrato verbal, pero sí trabajaba con recibo por honorarios. A mediados del año 2010, ellos ya me ponen en planilla porque la verdad teníamos bastante carga laboral, no solamente en el Perú, porque a partir del año 2008 (si no me equivoco) empezamos a viajar al extranjero y cuando viajamos al extranjero nuestro sueldo seguía siendo el mismo”, manifestó Cumpa.

Hermanos Yaipén anunció que se cambiarán de nombre

A través de un comunicado, la Orquesta de los Hermanos Yaipén informó que han tomado una importante decisión tras muchos años de éxito en todo el Perú, haciendo cantar y bailar a su público. En el mensaje, anunciaron que ha llegado el momento de asumir un nuevo reto, lo que incluye un cambio significativo para la agrupación. En ese sentido, la agrupación reveló que muy pronto compartirán en sus redes sociales el nuevo nombre que adoptarán.

Por su parte, Cumpa expresó su sorpresa ante la noticia, recordando que el grupo ya había cambiado de razón social en dos ocasiones. Según comentó, este nuevo cambio de nombre podría estar relacionado con un intento de desvincularse de un proceso legal, mencionando que incluso llegó a embargar una propiedad de Javier en Chiclayo para asegurar el cumplimiento de un pago pendiente por sus servicios.

Hermanos Yaipén anunció que se cambiarán de nombre. Foto: Instagram/Hermanos Yaipén.

“Ellos ya han cambiado dos veces de razón social y ahora salen con la noticia de que van a cambiar de nombre a la empresa Hermanos Yaipén. De repente se van a declarar en bancarrota para desligarse del proceso. Pude darme con la sorpresa para bien que él (Javier) tenía o tiene una propiedad en Chiclayo, la cual hasta el momento logré embargarle para que pueda cumplir con el pago de mi tiempo de servicio”, indicó.