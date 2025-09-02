HOYSuscripcion LR Focus

Pamela López anuncia a su nuevo abogado tras la salida de Rosario Sasieta de su defensa

La trujillana Pamela López se pronunció tras el anuncio de Rosario Sasieta, quien confirmó el fin de su defensa en el caso contra Christian Cueva.

Pamela López lanza este inesperado post en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura.
Pamela López sorprendió a sus seguidores al confirmar, a través de su cuenta de Instagram, que Rosario Sasieta ya no forma parte de su equipo legal en el proceso que mantiene contra Christian Cueva. La noticia llamó la atención, pues la exministra de la Mujer había asumido un rol protagónico en su defensa desde que estalló la controversia.

Con este anuncio, la empresaria deja en claro que seguirá adelante con la batalla legal, aunque ahora con un nuevo representante. El cambio abre interrogantes sobre la estrategia que adoptará en adelante y sobre cómo este giro podría impactar en el enfrentamiento judicial con el futbolista.

Pamela López confirma a su nuevo defensor luego de la salida de Rosario Sasieta

La trujillana, quien contó durante un año con la defensa de la reconocida abogada, le expresó públicamente su agradecimiento por el respaldo brindado en medio de su separación de ‘Aladino’. Rosario Sasieta asumió su caso de manera ad honorem, es decir, sin cobrarle honorarios

“Por medio del presente, agradezco la labor realizada de la Dra. Rosario Sasieta, quien ha efectuado una gran labor en mi defensa“, se lee en un inicio de una publicación de la empresaria.

La ex de Christian Cueva dio a conocer esta noticia poco después de que la abogada anunciara, a través de un comunicado oficial, el fin de su representación legal. Pamela López presentó oficialmente a su nuevo abogado a través de su cuenta de Instagram, donde además compartió una fotografía junto a él.

"Desde el viernes 29 de agosto de 2025, encomiendo mi defensa al abogado Gino Paolo Zamora Vega, quien se encargará de asesorarme y patrocinarme en los procesos judiciales inmersos“, informó.

