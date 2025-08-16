Expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, confiesa por primera vez que estuvo con un hombre por dinero
Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, sorprendió al revelar por primera vez que estuvo íntimamente con un hombre por dinero, lo que ha generado revuelo entre los espectadores.
Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, sorprendió al confesar que estuvo íntimamente con un hombre. El modelo, actualmente, se encuentra en un reality llamado 'La casa de Alofoke' en República Dominicana. Precisamente, durante la emisión del programa de Youtube, 'El Principito' confesó haber estado con un hombre por dinero.
¿Has estado íntimamente con un hombre?, fue la pregunta que el modelo respondió de manera afirmativa. Asimismo, no fue la única respuesta que ha sorprendido al público. Benignini, también se sinceró junto al polígrafo de ese reality y contó que lo más aberrante que hizo por dinero fue estar con un hombre.
Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, confiesa haber estado con un hombre
El clip subido por Instarándula, muestra como al modelo, de nacionalidad venezolana, se le preguntó sobre qué es lo más aberrante que haya hecho por obtener dinero, a lo que, Giuseppe Benignini, respondió que fue haber estado por un hombre homosexual. "Esa vez que estuve con un gay", respondió.
El actual modelo fue muy vinculado con el Carlos Cacho, sin embargo, siempre negó que haya habido algún vínculo íntimo. Por el contrario, mostró chats donde el estilista siempre le escribía por Instagram. Además, no fue el único, el vidente, Roberto Granda, también dejó a entrever que habría pasado algo más íntimo, sin embargo, no se confirmó nada en su momento.
¿Qué es de la vida de Giuseppe Benignini?
Actualmente, el modelo, Giuseppe Benignini, es padre de familia de una tierna bebé. Asimismo, tras el término de su relación con Michelle Soifer en 2020, el modelo estuvo en Perú. Sin embargo, en 2022 regresó a Venezuela y luego migró a los Estados Unidos.