HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     
Espectáculos

Expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, confiesa por primera vez que estuvo con un hombre por dinero

Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, sorprendió al revelar por primera vez que estuvo íntimamente con un hombre por dinero, lo que ha generado revuelo entre los espectadores.

Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer confesó que estuvo con un hombre por dinero.
Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer confesó que estuvo con un hombre por dinero. | Foto: Composición LR.

Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, sorprendió al confesar que estuvo íntimamente con un hombre. El modelo, actualmente, se encuentra en un reality llamado 'La casa de Alofoke' en República Dominicana. Precisamente, durante la emisión del programa de Youtube, 'El Principito' confesó haber estado con un hombre por dinero.

¿Has estado íntimamente con un hombre?, fue la pregunta que el modelo respondió de manera afirmativa. Asimismo, no fue la única respuesta que ha sorprendido al público. Benignini, también se sinceró junto al polígrafo de ese reality y contó que lo más aberrante que hizo por dinero fue estar con un hombre.

PUEDES VER: Michelle Soifer responde en vivo a Ricardo Rondón por mencionar que Gino Assereto es su ex: "Te va a caer tu carta notarial"

lr.pe

Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, confiesa haber estado con un hombre

El clip subido por Instarándula, muestra como al modelo, de nacionalidad venezolana, se le preguntó sobre qué es lo más aberrante que haya hecho por obtener dinero, a lo que, Giuseppe Benignini, respondió que fue haber estado por un hombre homosexual. "Esa vez que estuve con un gay", respondió.

El actual modelo fue muy vinculado con el Carlos Cacho, sin embargo, siempre negó que haya habido algún vínculo íntimo. Por el contrario, mostró chats donde el estilista siempre le escribía por Instagram. Además, no fue el único, el vidente, Roberto Granda, también dejó a entrever que habría pasado algo más íntimo, sin embargo, no se confirmó nada en su momento.

¿Qué es de la vida de Giuseppe Benignini?

Actualmente, el modelo, Giuseppe Benignini, es padre de familia de una tierna bebé. Asimismo, tras el término de su relación con Michelle Soifer en 2020, el modelo estuvo en Perú. Sin embargo, en 2022 regresó a Venezuela y luego migró a los Estados Unidos.

Notas relacionadas
Michelle Soifer responde en vivo a Ricardo Rondón por mencionar que Gino Assereto es su ex: "Te va a caer tu carta notarial"

Michelle Soifer responde en vivo a Ricardo Rondón por mencionar que Gino Assereto es su ex: "Te va a caer tu carta notarial"

LEER MÁS
Leonard León abandona en vivo programa de Michelle Soifer tras preguntas sobre agresión a Karla Tarazona

Leonard León abandona en vivo programa de Michelle Soifer tras preguntas sobre agresión a Karla Tarazona

LEER MÁS
Michelle Soifer abrió su corazón al confesar que quiere convertirse en madre muy pronto: ''Voy a congelar óvulos''

Michelle Soifer abrió su corazón al confesar que quiere convertirse en madre muy pronto: ''Voy a congelar óvulos''

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kiara Lozano confronta a fans por momento incómodo en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco: "Sinvergüenzas"

Kiara Lozano confronta a fans por momento incómodo en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco: "Sinvergüenzas"

LEER MÁS
Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

LEER MÁS
César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': "Soy alcohólico y no vengo a justificarme"

César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': "Soy alcohólico y no vengo a justificarme"

LEER MÁS
Pamela Franco se va del Perú tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: cantante reapareció en Argentina junto a influencer

Pamela Franco se va del Perú tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: cantante reapareció en Argentina junto a influencer

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota