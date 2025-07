Michelle Soifer ha causado revuelo con su pronunciamiento sobre el caso de Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, quien recientemente fue víctima de un ataque armado perpetrado por presuntos extorsionadores en su vivienda ubicada en Piura. El hecho generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo nacional, y varias figuras públicas expresaron su solidaridad. Entre ellas, Soifer sorprendió al sugerir que se debería "realizar una investigación profunda del entorno" de la cantante y su agrupación.

Las declaraciones de la conductora de 'Ponte en la cola' no pasaron desapercibidas en redes sociales, particularmente en TikTok, donde generaron una ola de reacciones entre los usuarios.

¿Qué dijo Michelle Soifer sobre el atentado contra Susana Alvarado?

En la última edición de su programa con Ricardo Rondón, 'Ponte en cola', Michelle Soifer se pronunció con preocupación tras el atentado que sufrió Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano. Según señaló, el hecho de que los delincuentes tuvieran acceso directo al celular de la cantante podría indicar que alguien conocido brindó información. "Es un tema que también hay que chequear en el entorno. Personalmente, pienso que si alguien o los delincuentes llegan a escribirle directamente a ella al celular es porque hay alguien en el entorno que quizá pueda brindar ese tipo de información, de decir 'ella vive por acá', argumentó.

La también cantante sugirió que las indagaciones vayan más allá del caso puntual y se extiendan a quienes están relacionados no solo con Susana Alvarado, sino también con el conjunto musical con el que trabaja. "Creo que también tienen que hacer una investigación profunda del entorno de Susana y de la agrupación", remarcó.

PUEDES VER: Susana Alvarado se quiebra en concierto de Corazón Serrano tras atentado armado a su casa en Piura

Las reacciones al pronunciamiento de Michelle Soifer sobre atentado a Susana Alvarado de Corazón Serrano

Las palabras de Michelle Soifer generaron debate en TikTok, especialmente sobre la vulnerabilidad de los artistas frente a mafias que operan con información precisa. Para la conductora, no basta con investigar el ataque en sí, sino que es fundamental revisar cómo los criminales obtuvieron esos datos.

En ese contexto, los seguidores del perfil elmagazinetv, donde se compartió un fragmento de las declaraciones de Soifer, reaccionaron con opiniones divididas. Mientras algunos respaldaron su postura, otros señalaron que, en la actualidad, los extorsionadores emplean múltiples métodos para obtener datos precisos. Comentarios como "No hay nada de malo en lo que dijo, lastimosamente a veces pasa", "Nuestros datos personales ahora están muy expuestos por todos lados", "No es tan descabellado el comentario de Michelle" y "Ahora los que extorsionan no necesitan que alguien les dé información, ellos mismos sacan y te hacen seguimiento" se pueden leer en la plataforma.