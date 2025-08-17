HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Espectáculos

Giuseppe Benignini, expareja de Micheille Soifer, rompe en llanto tras confesar que estuvo con un hombre por dinero: "Me siento mal"

El 'Principito' Giuseppe Benignini confesó que mantuvo una relación con un hombre por necesidad económica y derramó varias lágrimas al revelar que se siente terrible por su hija.

Giuseppe Benignini estuvo envuelto en polémicas en Perú. Foto: Composición LR/captura/YouTube
Giuseppe Benignini estuvo envuelto en polémicas en Perú. Foto: Composición LR/captura/YouTube

Giuseppe Benignini, conocido por su mediática relación con Micheille Soifer, ha vuelto a acaparar titulares, esta vez desde República Dominicana, donde participa en el reality 'La casa de Alofoke'. En una dinámica cargada de emociones, el modelo y exchico reality sorprendió al revelar que, en el pasado, mantuvo una relación íntima con un hombre por dinero.

La confesión se dio frente a las cámaras del programa dominicano, bajo la presión de un interrogatorio con detector de mentiras. Tras la impactante declaración, Benignini rompió en llanto al recordar a su hija y explicar los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión años atrás, asegurando que lo hizo por necesidad.

PUEDES VER: Pamela López enfurece en vivo tras múltiples críticas a su novio Paul Michael: 'No mantengo a mi colágeno'

lr.pe

Giuseppe Benignini derrama lágrimas tras confesar relación con un hombre

Minutos después de la confesión, Giuseppe Benignini se apartó del resto de los participantes y buscó refugio en un vehículo fuera de cámaras principales. En un momento de vulnerabilidad, rompió en llanto mientras compartía sus sentimientos: “Quiero ser sincero, me siento mal porque tengo una hija y estoy acá aguantando muchas cosas porque quiero darle un mejor futuro”, expresó.

La expareja de Micheille Soifer aseguró que hay muchos hombres que han pasado por situaciones similares, pero no se atreven a hablarlo por miedo al juicio social. “A veces uno como hombre esas cosas le quitan el ego y lo ponen como más débil. Pero a veces el momento de necesidad es donde uno hace loqueras”, dijo con la voz entrecortada. Esta declaración no solo generó impacto entre sus compañeros, sino que también resonó en redes sociales y medios de Perú, Venezuela y República Dominicana.

PUEDES VER: Juan Manuel Vargas sorprende al confesar que postulará a la alcaldía de Magdalena: 'Pronto me voy a lanzar'

lr.pe

Expareja de Micheille Soifer admitió haber estado con un hombre por dinero

El también conocido como 'Principito' expuso una de sus vivencias más íntimas durante una sesión de preguntas con polígrafo en el reality ‘La casa de Alofoke’, uno de los más vistos en República Dominicana. En medio del cuestionario, Benignini reconoció: “Sí, he estado íntimamente con un hombre”, generando un ambiente de tensión entre los presentes.

Frente a la insistencia del conductor del programa sobre los motivos detrás de su decisión, el venezolano fue directo: “Lo más aberrante que hice por dinero fue saber que estuve con un gay”. Según relató, este episodio ocurrió hace seis años, en un momento crítico de su vida. “Lo hice por necesidad”, explicó, dejando ver la carga emocional y la complejidad de su testimonio.

Notas relacionadas
Expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, confiesa por primera vez que estuvo con un hombre por dinero

Expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, confiesa por primera vez que estuvo con un hombre por dinero

LEER MÁS
Giuseppe Benignini AFIRMA que amigo VENDIÓ información de su detención por robo a 'Magaly TV': "Gracias a mí comen"

Giuseppe Benignini AFIRMA que amigo VENDIÓ información de su detención por robo a 'Magaly TV': "Gracias a mí comen"

LEER MÁS
Giuseppe Benignini, exchico reality, fue captado robando cuando trabajaba como delivery de Amazon en EE. UU.

Giuseppe Benignini, exchico reality, fue captado robando cuando trabajaba como delivery de Amazon en EE. UU.

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milett Figueroa tiene inesperada respuesta al recordar romance con Christian Meier: “Me estás metiendo en problemas”

Milett Figueroa tiene inesperada respuesta al recordar romance con Christian Meier: “Me estás metiendo en problemas”

LEER MÁS
Giuliana Rengifo confirma ruptura con su pareja tras anunciar boda en diciembre: “De amor no se vive”

Giuliana Rengifo confirma ruptura con su pareja tras anunciar boda en diciembre: “De amor no se vive”

LEER MÁS
Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, revela su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Estuve 8 días en UCI”

Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, revela su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Estuve 8 días en UCI”

LEER MÁS
Paul Michael se pronuncia sobre su salida de Orquesta Candela y anuncia nuevo proyecto: “Sacaré un disco”

Paul Michael se pronuncia sobre su salida de Orquesta Candela y anuncia nuevo proyecto: “Sacaré un disco”

LEER MÁS
Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

LEER MÁS
Juan Manuel Vargas sorprende al confesar que postulará a la alcaldía de Magdalena: "Pronto me voy a lanzar"

Juan Manuel Vargas sorprende al confesar que postulará a la alcaldía de Magdalena: "Pronto me voy a lanzar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota