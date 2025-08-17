Giuseppe Benignini, expareja de Micheille Soifer, rompe en llanto tras confesar que estuvo con un hombre por dinero: "Me siento mal"
El 'Principito' Giuseppe Benignini confesó que mantuvo una relación con un hombre por necesidad económica y derramó varias lágrimas al revelar que se siente terrible por su hija.
Giuseppe Benignini, conocido por su mediática relación con Micheille Soifer, ha vuelto a acaparar titulares, esta vez desde República Dominicana, donde participa en el reality 'La casa de Alofoke'. En una dinámica cargada de emociones, el modelo y exchico reality sorprendió al revelar que, en el pasado, mantuvo una relación íntima con un hombre por dinero.
La confesión se dio frente a las cámaras del programa dominicano, bajo la presión de un interrogatorio con detector de mentiras. Tras la impactante declaración, Benignini rompió en llanto al recordar a su hija y explicar los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión años atrás, asegurando que lo hizo por necesidad.
Giuseppe Benignini derrama lágrimas tras confesar relación con un hombre
Minutos después de la confesión, Giuseppe Benignini se apartó del resto de los participantes y buscó refugio en un vehículo fuera de cámaras principales. En un momento de vulnerabilidad, rompió en llanto mientras compartía sus sentimientos: “Quiero ser sincero, me siento mal porque tengo una hija y estoy acá aguantando muchas cosas porque quiero darle un mejor futuro”, expresó.
La expareja de Micheille Soifer aseguró que hay muchos hombres que han pasado por situaciones similares, pero no se atreven a hablarlo por miedo al juicio social. “A veces uno como hombre esas cosas le quitan el ego y lo ponen como más débil. Pero a veces el momento de necesidad es donde uno hace loqueras”, dijo con la voz entrecortada. Esta declaración no solo generó impacto entre sus compañeros, sino que también resonó en redes sociales y medios de Perú, Venezuela y República Dominicana.
Expareja de Micheille Soifer admitió haber estado con un hombre por dinero
El también conocido como 'Principito' expuso una de sus vivencias más íntimas durante una sesión de preguntas con polígrafo en el reality ‘La casa de Alofoke’, uno de los más vistos en República Dominicana. En medio del cuestionario, Benignini reconoció: “Sí, he estado íntimamente con un hombre”, generando un ambiente de tensión entre los presentes.
Frente a la insistencia del conductor del programa sobre los motivos detrás de su decisión, el venezolano fue directo: “Lo más aberrante que hice por dinero fue saber que estuve con un gay”. Según relató, este episodio ocurrió hace seis años, en un momento crítico de su vida. “Lo hice por necesidad”, explicó, dejando ver la carga emocional y la complejidad de su testimonio.