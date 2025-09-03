HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Betssy Chávez salió en libertad
EN VIVO | Betssy Chávez salió en libertad     EN VIVO | Betssy Chávez salió en libertad     EN VIVO | Betssy Chávez salió en libertad     
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     
Espectáculos

Natalia Segura aclara supuesta incomodidad con Alejandra Baigorria por su antigua relación con Ignacio Baladán: "Él tiene su pasado"

La influencer colombiana aclaró los rumores que circulaban en redes sobre una supuesta incomodidad con Alejandra Baigorria durante la fiesta de su hijo con Ignacio Baladán.

Ignacio Baladán y Alejandra Baigorria tuvieron un romance en 2017 cuando participan en 'EEG'. Foto: composición LR/TikTok
Ignacio Baladán y Alejandra Baigorria tuvieron un romance en 2017 cuando participan en 'EEG'. Foto: composición LR/TikTok

La influencer colombiana Natalia Segura, conocida como La Segura, se pronunció en redes sociales tras los rumores sobre una supuesta incomodidad con Alejandra Baigorria en la fiesta de presentación de su hijo en Lima. Todo se generó luego de que usuarios afirmaran en redes que en los videos del evento se notaba cierta tensión entre ambas.

Con firmeza, La Segura aclaró que nunca se sintió incómoda por la presencia de la empresaria y reveló que desde el inicio de su relación con Ignacio Baladán conocía el pasado amoroso de este con la popular ‘Gringa de Gamarra’. “Él tiene su pasado, yo tengo el mío y buen pasado”, expresó la creadora de contenido, dejando en claro que entre ella y el padre de su hijo mantienen una relación de confianza.

PUEDES VER: Rosario Sasieta expone el exorbitante monto que exige Pamela López a Christian Cueva para sus hijos: supera los S/50.000

lr.pe

La Segura desmiente incomodidad con Ale Baigorria tras pasada relación con Ignacio Baladán

En un video difundido en sus redes sociales, La Segura desmintió los rumores que la vinculaban con un malestar hacia Alejandra Baigorria. Según explicó, desde el inicio de su relación con Ignacio Baladán, él le comentó sobre su vínculo pasado con la empresaria peruana, quien en 2017 fue ampayada entrando al departamento del uruguayo.

“Entre Baladán y yo hay algo que se llama confianza y, sobre todo, los chismes del pasado. Claro que yo sí estaba enterada de que ellos estuvieron en su ‘cuentico’ hace 84.000 años en los tiempos de 'Esto es guerra'”, sostuvo la influencer. Además, reconoció que en el pasado solía ser una persona muy celosa, pero que al lado del exchico reality aprendió a confiar plenamente. “Yo era la persona más tóxica del mundo entero. Hoy en día no soy ni la quinta parte de lo que era antes, pero eso es por Baladán, porque él me ha dado la seguridad y la confianza de sentirme tranquila”, confesó.

PUEDES VER: Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

lr.pe

La Segura confiesa que tiene buena relación con María Pía Copello

Además de Alejandra Baigorria, los rumores también mencionaron una supuesta incomodidad con María Pía Copello durante la fiesta de Baby Luca, hijo de La Segura e Ignacio Baladán. Sin embargo, la influencer fue clara en desmentir esta versión y aseguró que mantiene una relación cercana con la conductora peruana.

“No sé de dónde sacaron la incomodidad porque Pía me cae hiperbien. Yo veo el video y digo: ‘¿Dónde estoy incómoda?’ La gente me mete en bochinche, pero no fue así”, aclaró. Incluso reveló que la conductora de 'Mande quien mande' fue una de las pocas amigas de Baladán que viajó desde Perú para acompañarlos en la revelación de género de su bebé.

Notas relacionadas
Alejandra Baigorria y Onelia Molina se vieron las caras en fiesta del hijo de Ignacio Baladán tras fuertes enfrentamientos

Alejandra Baigorria y Onelia Molina se vieron las caras en fiesta del hijo de Ignacio Baladán tras fuertes enfrentamientos

LEER MÁS
Ignacio Baladán y Natalia Segura confiesan la razón por la que pospusieron su boda religiosa: “Nos casábamos en junio”

Ignacio Baladán y Natalia Segura confiesan la razón por la que pospusieron su boda religiosa: “Nos casábamos en junio”

LEER MÁS
Natalia Segura ilusiona a sus fans con posible nuevo embarazo junto a Ignacio Baladán: “Quiero que mi hijo tenga un hermano”

Natalia Segura ilusiona a sus fans con posible nuevo embarazo junto a Ignacio Baladán: “Quiero que mi hijo tenga un hermano”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'La Segura', esposa de Baladán, revela su situación actual con María Pía tras polémica: "Estaba incómoda"

'La Segura', esposa de Baladán, revela su situación actual con María Pía tras polémica: "Estaba incómoda"

LEER MÁS
Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

LEER MÁS
Rosario Sasieta sorprende al confesar que Christian Cueva le volvió a escribir a Pamela López: "Él le manda un mensaje"

Rosario Sasieta sorprende al confesar que Christian Cueva le volvió a escribir a Pamela López: "Él le manda un mensaje"

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

LEER MÁS
Carlos Rincón, autor de 'Hay niveles', le dice de todo a Leslie Shaw: “Después de interpretar mis temas, solo hizo canciones malas”

Carlos Rincón, autor de 'Hay niveles', le dice de todo a Leslie Shaw: “Después de interpretar mis temas, solo hizo canciones malas”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Espectáculos

'Merlina 2' temporada 2 capítulo 5 en español latino: dónde ver online la serie de Netflix

Rosario Sasieta sorprende al confesar que Christian Cueva le volvió a escribir a Pamela López: "Él le manda un mensaje"

Facundo González encara a Valentino Palacios por llegar tarde a 'EEG' y hace fuerte advertencia: "Esto no es TikTok"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota