La influencer colombiana Natalia Segura, conocida como La Segura, se pronunció en redes sociales tras los rumores sobre una supuesta incomodidad con Alejandra Baigorria en la fiesta de presentación de su hijo en Lima. Todo se generó luego de que usuarios afirmaran en redes que en los videos del evento se notaba cierta tensión entre ambas.

Con firmeza, La Segura aclaró que nunca se sintió incómoda por la presencia de la empresaria y reveló que desde el inicio de su relación con Ignacio Baladán conocía el pasado amoroso de este con la popular ‘Gringa de Gamarra’. “Él tiene su pasado, yo tengo el mío y buen pasado”, expresó la creadora de contenido, dejando en claro que entre ella y el padre de su hijo mantienen una relación de confianza.

La Segura desmiente incomodidad con Ale Baigorria tras pasada relación con Ignacio Baladán

En un video difundido en sus redes sociales, La Segura desmintió los rumores que la vinculaban con un malestar hacia Alejandra Baigorria. Según explicó, desde el inicio de su relación con Ignacio Baladán, él le comentó sobre su vínculo pasado con la empresaria peruana, quien en 2017 fue ampayada entrando al departamento del uruguayo.

“Entre Baladán y yo hay algo que se llama confianza y, sobre todo, los chismes del pasado. Claro que yo sí estaba enterada de que ellos estuvieron en su ‘cuentico’ hace 84.000 años en los tiempos de 'Esto es guerra'”, sostuvo la influencer. Además, reconoció que en el pasado solía ser una persona muy celosa, pero que al lado del exchico reality aprendió a confiar plenamente. “Yo era la persona más tóxica del mundo entero. Hoy en día no soy ni la quinta parte de lo que era antes, pero eso es por Baladán, porque él me ha dado la seguridad y la confianza de sentirme tranquila”, confesó.

La Segura confiesa que tiene buena relación con María Pía Copello

Además de Alejandra Baigorria, los rumores también mencionaron una supuesta incomodidad con María Pía Copello durante la fiesta de Baby Luca, hijo de La Segura e Ignacio Baladán. Sin embargo, la influencer fue clara en desmentir esta versión y aseguró que mantiene una relación cercana con la conductora peruana.

“No sé de dónde sacaron la incomodidad porque Pía me cae hiperbien. Yo veo el video y digo: ‘¿Dónde estoy incómoda?’ La gente me mete en bochinche, pero no fue así”, aclaró. Incluso reveló que la conductora de 'Mande quien mande' fue una de las pocas amigas de Baladán que viajó desde Perú para acompañarlos en la revelación de género de su bebé.