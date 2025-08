Zully reaparece tras derrota ante 'La Pinky' en la Noche Dorada y señala: "Todo fue comprado"

Tras su derrota en la esperada pelea contra 'La Pinky' de la Noche Dorada 2025, Zully, la popular streamer peruana, reapareció en sus redes sociales para dar su versión de los hechos. En un tono sarcástico, la joven compartió sus impresiones sobre el evento realizado el último sábado en el Coliseo Dibós: ''Todo fue comprado'', dijo entre risas, dejando claro que, para ella, la victoria de 'La Pinky' no fue más que una farsa.

¿Qué dijo Zully luego de perder ante 'La Pinky'?

La pelea acabó con un resultado que dejó a muchos con la boca abierta por la notable superioridad de la influencer argentina sobre Zully. Sin embargo, la creadora de contenido peruana asegura que su rendimiento en el ring no fue un reflejo de su verdadero potencial: ''Yo gané, lo que pasa es que no me dejaron'', expresó con una sonrisa sarcástica.

Estoy bien, no me pasa nada —continuó Zully—, dejando en claro que su moral no se ha visto afectada por su derrota. “¿Por qué no me creen?”, agregó, desafiando a sus seguidores y detractores a que cuestionen su versión de los hechos.

Una posible revancha en un futuro

En medio de la transmisión en vivo, la streamer también comentó que le hizo falta una bebida alcohólica conocida como 'Four Loko', a lo que su hermano le dio la razón, diciendo que si la tomaba, ganaba la lucha: "Si ella tomaba su Four Loko, 'La Pinky' quedaba así", afirmó.

A pesar de la derrota, Zully aseguró que no se rendirá y estará en una eventual velada de 'La Noche Dorada' a futuro: ''Seguiré entrenando'', sentenció con convicción.