Repartidor sorprende al pegarse mercadería a su cuerpo y usuarios bromean: "O llegan juntos o ninguno"

Un hombre sorprendió en redes sociales tras ser captado en un insólito trabajo como delivery. El hecho ocurrió cuando aceptó trasladar una mercadería de gran tamaño en su moto, cuyo volumen era casi igual al de su propio cuerpo.

El momento generó aún más asombro porque la carga fue envuelta directamente en su torso con cinta adhesiva por dos personas, mientras el propio repartidor colaboraba para sujetar la mercadería a su cuerpo. La escena, difundida en TikTok, rápidamente se volvió viral y desató un intenso debate entre los usuarios. El video ya acumula más de 800.000 vistas en la red social.

Reacciones divididas ante decisión del repartidor de llevar mercadería pegada a su cuerpo

El video del repartidor no solo generó risas, sino también preocupación entre los usuarios de TikTok. Mientras algunos tomaron el hecho como una simple ocurrencia viral, otros advirtieron sobre el riesgo que implicaba transportar una carga de ese tamaño sujeta con cinta adhesiva al cuerpo. “Esto puede ser muy peligroso. El tamaño y el peso de ese costal hacen que el hombre no pueda moverse correctamente. Para manejar una moto necesitas cambiar de peso constantemente. Esto, más que gracioso, es peligroso, muchachos. Debe rechazarse, no aplaudirse”, comentó un usuario en la publicación.

No obstante, una gran parte de internautas optó por bromear sobre el peculiar momento y dejó ingeniosos mensajes en la sección de comentarios. “O llegan juntos o no llega ninguno”, escribió un cibernauta, mientras otro señaló: “El costal: tú saltas y yo salto”. Entre las frases más compartidas también destacaron: “El costal va a manejar” y “Pónganle casco al saco”.