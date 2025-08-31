La actriz Francisca Aronsson protagonizó un emotivo reencuentro con la streamer Zully durante el evento All Music Fest 4, realizado el pasado 30 de agosto. En el backstage del festival, ambas conversaron sobre diversos temas personales, la artista aprovechó el momento y la aconsejó respecto a cómo manejar los mensajes y acercamientos que recibe en sus redes sociales.

“Tienes que quedarte en tu lugar, nadie puede traspasarse. La gente es súper conch... y piensa que como somos pequeñas pueden hacer lo que quieran, o que somos tontitas”, le dijo Aronsson tras sincerarse de que se encuentra soltera, pero que recibe mensaje en redes sociales.

Durante la conversación, Francisca Aronsson alertó a Zully sobre los riesgos de la exposición digital, recomendándole poner límites tanto en el ámbito personal como en lo profesional. La actriz remarcó que, detrás de la popularidad en redes sociales, es importante reconocer que no todas las personas se acercan con buenas intenciones.

Zully, de 20 años, reconoció que está viviendo un proceso de madurez frente a lo que significa tener miles de seguidores en plataformas de streaming. La joven recordó que, cuando comenzó en las redes sociales, no sabía cómo manejar algunas situaciones, pero hoy tiene mayor claridad. “Tienes que pasar por eso para darte cuenta”, resaltó Aronsson.

Aronsson reconoce la autencidad de Zully

El manager de Zully, conocido como Yun, respaldó las palabras de Francisca Aronsson, señalando que la streamer a menudo recibe mensajes en redes sociales con intenciones poco claras, ya sea de personas que buscan “florearla” o de supuestos contactos laborales.

Además, Yun explicó que la imagen que muchos tienen de los streamers en cámaras es distinta a la que transmite en su vida personal. Sin embargo, Aronsson recalcó que la joven es diferente: “Tú fuera de cámaras eres igual, muy tranquila. La vez que nos vimos estabas con el mismo maquillaje y eras la misma persona”, comentó.