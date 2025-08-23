HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Streamer Zully abre regalos de su fiesta de cumpleaños y recibe peculiar obsequio: "¿Quién ha sido ese abusivo?"

Recientemente, la streamer peruana Zully celebró su cumpleaños número en un local de Chorrillos. Días después, la tiktoker realizó una transmisión en vivo en su canal de Kick para abrir los regalos que había recibido, entre los cuales uno llamó particularmente su atención.

La streamer Zully realizó una transmisión donde mostró diversos regalos que recibió en su fiesta de cumpleaños número 20.
La streamer Zully celebró su cumpleaños el pasado 21 de agosto en un local de Chorrillos, donde festejó sus 20 años. Al evento asistieron diversas personalidades del mundo del streaming, como Cristorata y Diealis, así como figuras de la farándula peruana, entre ellas Flavia Laos y Alejandra Baigorria.

Recientemente, la influencer peruana realizó una transmisión en vivo en su canal de Kick, donde abrió los regalos que había recibido. Entre los presentes se encontraban una cartera de Hello Kitty y un traje de baño. Sin embargo, hubo uno que llamó particularmente la atención por lo peculiar e insólito del producto y que sorprendió a la tiktoker. “¿Quién ha sido ese abusivo?”, preguntó desconcertada.

PUEDES VER: Flavia Laos sorprende al rechazar entrevista en cumpleaños de streamer Zully: "Un ratito"

lr.pe

¿Cuál fue el peculiar regalo que recibió Zully?

Zully empezó a sacar los papelitos de la bolsa de regalo y, al llegar al producto, se topó con una papaya que tenía una carita y un mensaje que decía: “Las bonitas con las bonitas”. “Para no invitarlo nunca más”, comentó sorprendida. La creadora de contenido no entendía la razón del obsequio. “¿Acaso tengo cara de papaya?”.

Pero eso no fue todo, pues dentro de la bolsa también había un melón con un mensaje que decía: “Oño”. Esto dejó aún más confundida a la streamer, quien, en tono de broma, mencionó que le habían puesto veneno. Finalmente, el último producto que encontró en el mismo obsequio fue un ajo. “Ni más lo invitamos, gente”, señaló mientras guardaba la bolsa de regalo.

