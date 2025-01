Fabio Agostini no titubeó en aclarar la situación con Pancho Rodríguez después del tenso episodio ocurrido en ‘Esto es guerra: Los reclutas’. La confrontación entre ambos dejó en evidencia las diferencias que existen entre ellos, lo que generó un ambiente de tensión en el set del programa.

El pasado 24 de enero, Pancho Rodríguez y Fabio Agostini protagonizaron un acalorado intercambio de palabras en la última entrega de ‘Esto es guerra: Los reclutas’. Durante la confrontación, el chileno señaló al español, afirmando que su fama en Perú se debía a sus comentarios despectivos hacia las mujeres. Por su parte, Agostini cuestionó a Rodríguez sobre la veracidad de su supuesta intención de enviar una carta notarial a la productora del programa, intensificando así la tensión entre ambos.

Fabio Agostini se pronuncia tras pelea con Pancho Rodríguez

Ante las cámaras de ‘América Espectáculos’, Fabio Agostini decidió aclarar el tenso momento que tuvo en vivo con Pancho Rodríguez, luego de tildarlo de mentiroso.

“Yo creo que aquí todo el mundo me conoce ya, no soy nadie nuevo, y saben que yo soy muy directo, soy muy sincero, podría tener muchos, muchos defectos, porque creo que todos somos humanos y todos tenemos defectos, pero mentiroso no soy, cosa que el otro sí lo es por todos los aspectos. Le he dicho las cosas bien claras, yo no tenía pensado discutir con él, aquí cuando recién acabo de llegar”, señaló al inicio.

No obstante, Fabio Agostini aprovechó para mandarle una fuerte advertencia a Pancho Rodríguez, tras el tenso momento que tuvieron: “Estoy contento de estar aquí de nuevo, y ya le dije que me va a tener que aguantar ahora”.

Fabio Agostini no quiere hacer equipo con Pancho Rodríguez

Por otro lado, Fabio Agostini dejó en claro que no podría hacer equipo con Pancho Rodríguez tras toda la polémica, aunque buscaría la manera de ser profesional.

“(¿Si fueras a su equipo?) Si yo voy a estar en su equipo, creo que no vamos a tener la fiesta en paz, porque a mí este no me va a dar órdenes para nada. Yo voy a darlo todo por el equipo, o sea, el que sea, eso está claro. A mí este individuo me va a tener que pedir las cosas de rodilla, creo. Porque nos vamos a llevar mal”, señaló tajantemente.