Janet Barboza y Valeria Piazza discuten en vivo tras el regreso de ‘América Hoy’: “Te adelantaste”

‘América hoy’ retornó en vivo tras la abrupta salida del aire ocurrida la mañana del martes 26 de agosto por pedido de Gisela Valcárcel. Sin embargo, el regreso estuvo marcado por un tenso momento entre Janet Barboza y Valeria Piazza, quienes discutieron en vivo por la manera en que se promocionó la presencia de la ‘señito’ en el programa.

Piazza fue la primera en aclarar que, ante la ausencia de Armando Tafur, productor del programa en ese momento, ella aprovechó para anunciar la visita de Gisela Valcarcel en vivo.

“Lo que pasó fue que Armando se fue a conversar y nos quedamos con Paco (productor ejecutivo), es por eso que yo mando la nota y digo ‘más adelante va estar Gisela, después de tres años con ustedes’, pero...”, señaló la exmodelo antes de ser interrumpida por Janet, quien le respondió.

Janet Barboza y Valeria Piazza protagonizan tenso momento en ‘América hoy’

“Te adelantaste Valeria porque en pauta Valeria tenía que dar la bienvenida al programa y promocionar a Gisela, tú te emocionaste, te adelantaste...”, aclaró Janet Barboza protagonizando un ambiente tenso en el set.

Ante ello, Valeria Piazza decidió defenderse y la situación derivó en una discusión con la ‘rulitos’. “Pero tampoco es que vendí todo lo que iba pasar... porque Verónica Linares, en el noticiero, había contado que venía Gisela...”, sostuvo en vivo.

En respuesta, Barboza reafirmó su postura y señaló el error de su compañera. “Pero la mencionaste... te adelantaste en una venta que no estaba marcada para que tú la hagas, por eso es que te adelantas. Cuando Valeria se adelanta en esa venta, yo regreso y vendo a Rafael Cardozo y es en ese instante que Paco nos dice que ‘no vendamos Gisela, que Gisela no va’. Es en ese momento que nosotros, como conductores empezamos a ver detrás de cámaras, había movimiento... el productor no estaba...”, afirmó la experimentada presentadora.

Valeria Piazza no se quedó contenta al ver que le estaban haciendo público un error y se volvió a defender. “Quiero dejar en claro Janet, si bien es cierto no era mi venta, pero como Verónica había hecho la venta desde el noticiero, yo de emoción claro que dije ‘regresa después de tres años’”, aclaró la exmiss Perú.

Janet Barboza confirma que América hoy continua y envía indirecta a Magaly Medina

Janet Barboza confirmó que ‘América hoy’ seguirá de manera normal por América TV y aprovechó el momento para enviarle una fuerte indirecta a Magaly Medina, una de sus grandes enemigas en el medio televisivo.

"Lo siento mucho chilindrina huachana, porque vas a tener aguantar mucho. Sobre todo me vas a tener aquí, siento tu talón de Aquiles, la que te va a decir todas las cosas, aunque no te gusten", dijo entre risas la popular ‘rulitos’