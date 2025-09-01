El salsero Josimar vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por las declaraciones de Verónica González, quien reveló estar embarazada y aseguró que el hijo sería suyo. La noticia encendió la polémica, generando una ola de comentarios y especulaciones sobre la supuesta relación entre ambos.

Frente a las cámaras de 'América hoy', Josimar decidió romper su silencio y fue tajante: afirmó que nunca habría tenido intimidad con su supuesta ‘prima’, así cualquier vínculo con el embarazo. Con un tono desafiante, incluso aseguró que está dispuesto a someterse a todas las pruebas de ADN necesarias para demostrar su verdad.

Josimar se defiende y podría hacerse pruebas de ADN

Según sus recientes declaraciones para las cámaras del magazine matutino, Josimar aseguró no tener ningún inconveniente en someterse a pruebas de ADN, con el fin de demostrar que nunca mantuvo intimidad con Verónica González, su supuesta ‘prima’.

“¿Te harás la prueba de ADN?”, le preguntó una reportera, a lo que Josimar respondió sin titubeos: “Me voy a hacer todas las pruebas de ADN que existan”.

Asimismo, la prensa intentó arrancarle más declaraciones al salsero; sin embargo, la intervención de su equipo de seguridad lo interrumpió y rápidamente lo escoltó hasta su vehículo.

“Josimar, unas palabras para aclarar la situación, ¿vas a tomar acciones legales?”, insistió la reportera del mencionado programa. Sin embargo, el cantante solo respondió con una sonrisa evasiva y evitó dar detalles sobre la polémica que lo envuelve.

