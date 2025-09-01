HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai
Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai     Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai     Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai     
Espectáculos

Josimar manda fuerte mensaje a su 'prima' tras negar paternidad de su embarazo: "Voy a hacerme todas las pruebas de ADN”

El salsero Josimar fue enfático al asegurar que el bebé que espera Verónica González no es suyo, por lo que dijo no tener ningún temor en someterse a una prueba de ADN.

El cantante lanza este fuerte mensaje.
El cantante lanza este fuerte mensaje.

El salsero Josimar vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por las declaraciones de Verónica González, quien reveló estar embarazada y aseguró que el hijo sería suyo. La noticia encendió la polémica, generando una ola de comentarios y especulaciones sobre la supuesta relación entre ambos.

Frente a las cámaras de 'América hoy', Josimar decidió romper su silencio y fue tajante: afirmó que nunca habría tenido intimidad con su supuesta ‘prima’, así cualquier vínculo con el embarazo. Con un tono desafiante, incluso aseguró que está dispuesto a someterse a todas las pruebas de ADN necesarias para demostrar su verdad.

ACERCA DE: 'Prima' de Josimar reafirma estar embarazada del cantante debido a un delicado diagnóstico médico: "Haré la prueba de ADN"

lr.pe

Josimar se defiende y podría hacerse pruebas de ADN

Según sus recientes declaraciones para las cámaras del magazine matutino, Josimar aseguró no tener ningún inconveniente en someterse a pruebas de ADN, con el fin de demostrar que nunca mantuvo intimidad con Verónica González, su supuesta ‘prima’.

“¿Te harás la prueba de ADN?”, le preguntó una reportera, a lo que Josimar respondió sin titubeos: “Me voy a hacer todas las pruebas de ADN que existan”.

Asimismo, la prensa intentó arrancarle más declaraciones al salsero; sin embargo, la intervención de su equipo de seguridad lo interrumpió y rápidamente lo escoltó hasta su vehículo.

“Josimar, unas palabras para aclarar la situación, ¿vas a tomar acciones legales?”, insistió la reportera del mencionado programa. Sin embargo, el cantante solo respondió con una sonrisa evasiva y evitó dar detalles sobre la polémica que lo envuelve.

Notas relacionadas
'Prima' de Josimar reafirma estar embarazada del cantante debido a un delicado diagnóstico médico: "Haré la prueba de ADN"

'Prima' de Josimar reafirma estar embarazada del cantante debido a un delicado diagnóstico médico: "Haré la prueba de ADN"

LEER MÁS
'Prima' de Josimar confiesa que salsero le pidió tener un hijo y lo encara por negar paternidad: "Es poco hombre"

'Prima' de Josimar confiesa que salsero le pidió tener un hijo y lo encara por negar paternidad: "Es poco hombre"

LEER MÁS
Josimar niega ser el padre del bebé que espera su 'prima' Verónica González y lanza fuerte advertencia: "La voy a denunciar"

Josimar niega ser el padre del bebé que espera su 'prima' Verónica González y lanza fuerte advertencia: "La voy a denunciar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

LEER MÁS
La picante pregunta que Milena Zárate evitó sobre Thamara Gómez en 'El valor de la verdad': fue salvada por el botón rojo

La picante pregunta que Milena Zárate evitó sobre Thamara Gómez en 'El valor de la verdad': fue salvada por el botón rojo

LEER MÁS
'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

LEER MÁS
Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

LEER MÁS
Milena Zárate revela que encaró a Yordy Reyna tras constantes invitaciones para visitarlo en Alemania: "Me dijo: 'Te pago todo'"

Milena Zárate revela que encaró a Yordy Reyna tras constantes invitaciones para visitarlo en Alemania: "Me dijo: 'Te pago todo'"

LEER MÁS
Greisy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: "Mitómana y payasa"

Greisy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: "Mitómana y payasa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Espectáculos

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

Aldo Miyashiro impacta al revelar que formalizó su relación con Gia Rosalino ante los padres de la actriz: "Decidimos ir para adelante"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota