Josimar manda fuerte mensaje a su 'prima' tras negar paternidad de su embarazo: "Voy a hacerme todas las pruebas de ADN”
El salsero Josimar fue enfático al asegurar que el bebé que espera Verónica González no es suyo, por lo que dijo no tener ningún temor en someterse a una prueba de ADN.
El salsero Josimar vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por las declaraciones de Verónica González, quien reveló estar embarazada y aseguró que el hijo sería suyo. La noticia encendió la polémica, generando una ola de comentarios y especulaciones sobre la supuesta relación entre ambos.
Frente a las cámaras de 'América hoy', Josimar decidió romper su silencio y fue tajante: afirmó que nunca habría tenido intimidad con su supuesta ‘prima’, así cualquier vínculo con el embarazo. Con un tono desafiante, incluso aseguró que está dispuesto a someterse a todas las pruebas de ADN necesarias para demostrar su verdad.
Josimar se defiende y podría hacerse pruebas de ADN
Según sus recientes declaraciones para las cámaras del magazine matutino, Josimar aseguró no tener ningún inconveniente en someterse a pruebas de ADN, con el fin de demostrar que nunca mantuvo intimidad con Verónica González, su supuesta ‘prima’.
“¿Te harás la prueba de ADN?”, le preguntó una reportera, a lo que Josimar respondió sin titubeos: “Me voy a hacer todas las pruebas de ADN que existan”.
Asimismo, la prensa intentó arrancarle más declaraciones al salsero; sin embargo, la intervención de su equipo de seguridad lo interrumpió y rápidamente lo escoltó hasta su vehículo.
“Josimar, unas palabras para aclarar la situación, ¿vas a tomar acciones legales?”, insistió la reportera del mencionado programa. Sin embargo, el cantante solo respondió con una sonrisa evasiva y evitó dar detalles sobre la polémica que lo envuelve.