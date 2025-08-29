La polémica que envuelve a Josimar sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que Verónica González, joven venezolana señalada como su 'prima', asegurara estar embarazada y dejara entrever que él podría ser el padre. En ese sentido, el cantante rompió su silencio frente a estas declaraciones y no solo negó ser el padre del bebé que espera, sino que también lanzó una fuerte amenaza.

La noticia, que se viralizó tras la difusión de una prueba de embarazo acompañada por una canción del salsero, generó una ola de especulaciones en redes y medios de la farándula nacional. Josimar, visiblemente molesto, negó cualquier vínculo íntimo con González y advirtió: "Si continúa haciendo esas insinuaciones, la voy a denunciar".

Josimar rompe su silencio y niega ser el padre de la hija de su supuesta 'prima'. Foto: Instagram/josimarfideloficial





Josimar se defiende y niega paternidad

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Josimar negó de forma categórica cualquier vínculo con el embarazo de Verónica González. El cantante explicó que se enteró de las insinuaciones por redes sociales y que, ante la repercusión pública, decidió pronunciarse para aclarar que no tiene ninguna relación íntima con la joven. "He tomado conocimiento por las redes sociales que una señora, que está hablando de mi persona, según señala, dice que se encuentra embarazada, a lo cual, con mucho respeto la felicito", expresó al inicio.

Sin embargo, el salsero fue firme al rechazar cualquier posibilidad de paternidad. "Le pido a la señora que no haga insinuaciones o deje entrever que yo sería padre de su bebé porque jamás, nunca, toqué a la señora o tuve intimidad", afirmó. En ese mismo tono, solicitó a González que cese con las declaraciones que lo involucran: "Le pido por favor que deje de estar haciendo estas insinuaciones".

Josimar lanza fuerte advertencia contra Verónica Gonzáles, joven señalada como su 'prima'

Josimar no solo negó rotundamente ser el padre del bebé que espera Verónica González, sino que también lanzó una advertencia firme contra la joven venezolana, a quien en el pasado presentó públicamente como su 'prima'. En un comunicado difundido en Instagram, el cantante aseguró que tomará acciones legales si ella continúa vinculándolo con su embarazo. "Lo que ella está haciendo se llama difamación agravada, eso tiene pena de cárcel. Así que, si continúa la señora haciendo esas insinuaciones, en el lugar donde se encuentre, la voy a denunciar y voy a proceder legalmente. Y esto no es una amenaza, es defender mis derechos", expresó, dejando claro que no permitirá que se vulneren ni su imagen ni la de su entorno familiar.

El intérprete de salsa, quien es pareja de María Fe Saldaña, madre de sus dos hijos, también remarcó que su principal preocupación es proteger la estabilidad emocional de su familia. "Nada va a alborotar la tranquilidad y la paz que tengo en mi hogar", sentenció.