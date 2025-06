Jackson Mora sorprendió al confesar que decidió ocultarle a Tilsa Lozano que se había encontrado en diversas oportunidades con la periodista Laura Fernández. Según explicó, tomó esa decisión porque, en ese momento, su relación atravesaba una crisis y no quería generar más problemas, ya que la exvengadora era celosa.

En su programa en vivo, Tilsa Lozano rompió en llanto tras la difusión del ampay en 'Magaly TV, la firme', donde se evidenciaría un vínculo entre Jackson Mora y la periodista durante el tiempo en que aún estaba casado con ella. Al respecto, la conductora confirmó que su exesposo le mintió, no solo ocultando que había estado con la española, sino también asegurando que no la conocía.

Jackson Mora le mintió a Tilsa Lozano

En una reciente entrevista para el pódcast de 'El Showpe', Jackson Mora descartó haberle sido infiel a Tilsa Lozano, asegurando que sus encuentros con la periodista Laura Fernández ocurrió únicamente en el contexto de reuniones con socios para organizar una de sus peleas en España.

Al ser consultado sobre el motivo por el que decidió no explicarle ese detalle a su entonces esposa, el exboxeador confesó que atravesaban una crisis matrimonial, dejando entrever que no quería despertar los celos de Tilsa. “Para evitar problemas, porque teníamos un acuerdo nosotros. Éramos en ese momento un poco celosos, yo también, y para evitar más conflictos, como repito, no estábamos muy bien, había un momento medio difícil en nuestro matrimonio”, confesó.

Además, mencionó que el viaje coincidió con una etapa crítica en la relación, ya que había decidido salir del hogar que compartía con Tilsa Lozano. “Es más, me fui unos días de la casa. En ese momento, como 10 o 15 días, y bueno, en esos días fui a Madrid. Visité a unos familiares de Tilsa, cené con ellos y todo”, reconoció Mora.

Tilsa Lozano llora tras ampay de Jackson Mora

Tilsa Lozano inició su programa 'La noche habla' entre lágrimas, tras ser consultada por las imágenes que muestran a Jackson Mora junto a la periodista española en Lima en diciembre de 2024, cenando con ella en México en febrero de 2025 y en España, a finales de 2024, todo esto antes de que se hiciera oficial su separación y posterior divorcio.

“A mí me está mostrando usted esa foto. ¿Y yo qué le digo? Si esa foto fue tal día, él me mintió, y ahí a mí se me disparó una alarma. ¿Y qué pasó? Cinco meses más tarde me doy cuenta que yo tenía razón”, expresó, visiblemente dolida. Al ser consultada directamente sobre si cree que Mora le fue infiel, Tilsa no dudó en responder: “Si me preguntas hoy, creo que sí”, señaló.