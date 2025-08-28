La tensión entre Marisol y Leslie Shaw sigue escalando en el mundo del espectáculo. En medio de una serie de declaraciones cruzadas y acusaciones públicas, 'La Faraona de la Cumbia' sorprendió al lanzar el tema 'Mala amiga' junto a Yahaira Plasencia el 27 de agosto. La canción, de ritmo pegajoso y letra contundente, ha generado revuelo en redes sociales por lo que muchos consideran una indirecta cargada de reproche y decepción hacia una figura que habría traicionado su confianza.

Aunque Leslie Shaw no es mencionada directamente en la letra, los usuarios no tardaron en asociar el mensaje con la cantante, recordando que Marisol ya la ha acusado públicamente de deslealtad. Comentarios como "Sóbate, Leslie" y "Leslie, así se canta" se leyeron en redes sobre la 'Barbie de la Cumbia', conocida por responder sin filtros a su excompañera de 'Hay niveles'.

¿Dardo a Leslie Shaw? Esto dice la letra de 'Mala amiga', la nueva canción de Marisol con Yahaira Plasencia

La letra de 'Mala amiga' no escatima en sus fuertes dardos. Con frases como "Y pensar que nadie te conocía, fui yo quien te dio la mano, malagradecida", Marisol y la Magia del Norte, junto con Yahaira Plasencia, construyen un relato de decepción y traición que muchos han interpretado como una referencia a Leslie Shaw. El tema, cargado de reproche, se convierte en un nuevo episodio de la pelea pública entre las mediáticas cantantes.

El tema también lanza acusaciones directas con versos como "No soy como tú, no eres mi rival, no eres importante" y "la vaca se olvida cuando fue ternera, se vuelve una amiga malagradecida". Además, su coro refuerza el tono confrontativo: "Mala amiga, eres harpía, te acercaste disimulando tu hipocresía… Yo soy tu karma, sé que me tienes purita envidia". Aunque ninguna de las intérpretes ha confirmado que se trata de Leslie, el contexto y las palabras elegidas han encendido la polémica en redes sociales.

¿Qué pasó entre Leslie Shaw y Marisol?

El conflicto entre Marisol y Leslie Shaw comenzó cuando la 'Faraona de la Cumbia' expresó públicamente su apoyo a Carlos Rincón, coautor del tema 'Hay niveles', en medio de una disputa por los derechos de la canción. Aunque Marisol solo fue invitada al videoclip, su respaldo no cayó bien a Shaw, quien consideraba que no estaba recibiendo el reconocimiento ni los beneficios que le correspondían.

Desde entonces, la relación entre ambas se tensó. Leslie lanzó críticas contra Marisol, llamándola "doble cara" y calificando el videoclip de 'Dile que no', su otra colaboración, como el peor de su carrera. Marisol respondió con firmeza, aclarando que no eran amigas, sino simples conocidas del medio. Con el lanzamiento de 'Mala amiga', la tensión escaló aún más.