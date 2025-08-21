Christian Cueva podrá reencontrarse con sus hijos tras conciliar con Pamela López: "Llegamos a un acuerdo"

Después de un largo período de distanciamiento y tensiones legales, Christian Cueva ha alcanzado una conciliación con Pamela López, madre de sus hijos, lo que le permitirá restablecer el contacto con los menores. La noticia fue confirmada por la propia empresaria durante una entrevista en 'Ponte en la cola', donde señaló que el acuerdo se dio en un entorno privado y exclusivamente respecto al régimen de visitas.

La expareja del futbolista indicó que, por mutuo respeto y por el bienestar de los menores, los detalles del convenio no serán públicos. Sin embargo, destacó que tanto ella como el abogado de Christian Cueva firmaron el documento que permite el reencuentro entre el jugador y sus hijos, marcando así un nuevo capítulo en esta disputa familiar.

Christian Cueva logró conciliar por el régimen de visitas a sus hijos con Pamela López

La confirmación de esta conciliación entre Christian Cueva y Pamela López fue revelada por la influencer durante su participación en el programa ‘Ponte en la Cola’, donde expresó su satisfacción por haber alcanzado un punto de entendimiento con el padre de sus hijos. “La conciliación se ha dado gracias a Dios en ámbito privado, pero es la conciliación por el régimen de visitas”, aseguró ante cámaras.

Aunque los conductores del espacio televisivo intentaron obtener más detalles sobre el acuerdo —como las fechas, frecuencia o condiciones de las visitas—, López fue enfática al declarar que toda la información se manejará con absoluta discreción. “Todas las partes lo sabemos, no podemos decir nada sobre el tiempo en que Cueva vería a sus hijos. Se va a manejar en el ámbito privado. Lo único que te puedo decir es que llegamos a un acuerdo”, remarcó.

Abogada de Pamela López se pronuncia tras conciliación con Cueva

La abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, también se pronunció sobre este importante avance en el proceso legal. Durante una entrevista en el programa ‘Amor y fuego’, emitido el jueves 21 de agosto, la letrada explicó que ambas partes mantuvieron conversaciones durante el mes con el objetivo de alcanzar un entendimiento por el bien de los niños.

Según detalló Sasieta, el abogado Henry Grau, apoderado de Christian Cueva, representó al deportista en la reunión donde finalmente se llegó al acuerdo. “Ellos son los que llegan al acuerdo. No puedo decir cuál fue el acuerdo. Se llegó a este acuerdo en consenso, teniendo por encima de todo el bien de los niños”, afirmó la jurista.

La representante legal de López también destacó la disposición de ambas partes a dialogar y reconoció la responsabilidad del futbolista en autorizar a su abogado para firmar el convenio. “Él tenía la responsabilidad de suscribir en representación y decir: ‘Estoy conforme, este es el régimen de visitas’. Christian Cueva le ha dado instrucciones a su abogado”, puntualizó.

Finalmente, Rosario Sasieta celebró que esta resolución legal permitirá que el popular ‘Aladino’ vuelva a compartir tiempo con sus hijos, sin ningún tipo de conflicto. “Esto abre las puertas para que Christian Cueva, sin ninguna situación de controversia, pueda venir —dentro de las condiciones que se han formado— a ver a sus hijos, a quererlos, como corresponde”, declaró.