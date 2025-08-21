HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Espectáculos

Christian Cueva podrá reencontrarse con sus hijos tras conciliar con Pamela López: "Llegamos a un acuerdo"

El futbolista Christian Cueva podrá volver a ver a sus hijos luego de llegar a un acuerdo legal con su expareja Pamela López, tras varios meses de conflictos y procesos judiciales.

Pamela López y Christian Cueva llegaron a conciliación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela López y Christian Cueva llegaron a conciliación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Después de un largo período de distanciamiento y tensiones legales, Christian Cueva ha alcanzado una conciliación con Pamela López, madre de sus hijos, lo que le permitirá restablecer el contacto con los menores. La noticia fue confirmada por la propia empresaria durante una entrevista en 'Ponte en la cola', donde señaló que el acuerdo se dio en un entorno privado y exclusivamente respecto al régimen de visitas.

La expareja del futbolista indicó que, por mutuo respeto y por el bienestar de los menores, los detalles del convenio no serán públicos. Sin embargo, destacó que tanto ella como el abogado de Christian Cueva firmaron el documento que permite el reencuentro entre el jugador y sus hijos, marcando así un nuevo capítulo en esta disputa familiar.

PUEDES VER: Pamela López se borra para siempre enorme tatuaje de Cueva en medio de polémica por pensión de sus hijos

lr.pe

Christian Cueva logró conciliar por el régimen de visitas a sus hijos con Pamela López

La confirmación de esta conciliación entre Christian Cueva y Pamela López fue revelada por la influencer durante su participación en el programa ‘Ponte en la Cola’, donde expresó su satisfacción por haber alcanzado un punto de entendimiento con el padre de sus hijos. “La conciliación se ha dado gracias a Dios en ámbito privado, pero es la conciliación por el régimen de visitas”, aseguró ante cámaras.

Aunque los conductores del espacio televisivo intentaron obtener más detalles sobre el acuerdo —como las fechas, frecuencia o condiciones de las visitas—, López fue enfática al declarar que toda la información se manejará con absoluta discreción. “Todas las partes lo sabemos, no podemos decir nada sobre el tiempo en que Cueva vería a sus hijos. Se va a manejar en el ámbito privado. Lo único que te puedo decir es que llegamos a un acuerdo”, remarcó.

PUEDES VER: Pamela López admite que sí besó a Piero Arenas y que Christian Cueva lo sabía: 'Fui yo quien se lo contó'

lr.pe

Abogada de Pamela López se pronuncia tras conciliación con Cueva

La abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, también se pronunció sobre este importante avance en el proceso legal. Durante una entrevista en el programa ‘Amor y fuego’, emitido el jueves 21 de agosto, la letrada explicó que ambas partes mantuvieron conversaciones durante el mes con el objetivo de alcanzar un entendimiento por el bien de los niños.

Según detalló Sasieta, el abogado Henry Grau, apoderado de Christian Cueva, representó al deportista en la reunión donde finalmente se llegó al acuerdo. “Ellos son los que llegan al acuerdo. No puedo decir cuál fue el acuerdo. Se llegó a este acuerdo en consenso, teniendo por encima de todo el bien de los niños”, afirmó la jurista.

La representante legal de López también destacó la disposición de ambas partes a dialogar y reconoció la responsabilidad del futbolista en autorizar a su abogado para firmar el convenio. “Él tenía la responsabilidad de suscribir en representación y decir: ‘Estoy conforme, este es el régimen de visitas’. Christian Cueva le ha dado instrucciones a su abogado”, puntualizó.

Finalmente, Rosario Sasieta celebró que esta resolución legal permitirá que el popular ‘Aladino’ vuelva a compartir tiempo con sus hijos, sin ningún tipo de conflicto. “Esto abre las puertas para que Christian Cueva, sin ninguna situación de controversia, pueda venir —dentro de las condiciones que se han formado— a ver a sus hijos, a quererlos, como corresponde”, declaró.

Notas relacionadas
Rebeca Escribens manda firme mensaje a Pamela Franco por 'plantarla' en entrevista: "Contra ti no tengo nada"

Rebeca Escribens manda firme mensaje a Pamela Franco por 'plantarla' en entrevista: "Contra ti no tengo nada"

LEER MÁS
Christian Cueva advierte acciones legales contra diario de Ecuador por involucrarlo en fiesta de 18 horas: "Afecta mi reputación personal"

Christian Cueva advierte acciones legales contra diario de Ecuador por involucrarlo en fiesta de 18 horas: "Afecta mi reputación personal"

LEER MÁS
Pamela López se borra para siempre enorme tatuaje de Cueva en medio de polémica por pensión de sus hijos

Pamela López se borra para siempre enorme tatuaje de Cueva en medio de polémica por pensión de sus hijos

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

Esto fue lo que hizo Maju Mantilla horas antes del comunicado de Gustavo Salcedo en el que confirmó el fin de su matrimonio

LEER MÁS
Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

LEER MÁS
El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

El romántico video que postearon de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación

LEER MÁS
Florcita Polo manda fuerte mensaje tras sentencia de prisión suspendida contra Néstor Villanueva: "Por la tranquilidad de mis hijos"

Florcita Polo manda fuerte mensaje tras sentencia de prisión suspendida contra Néstor Villanueva: "Por la tranquilidad de mis hijos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Saludo obligatorio, cortes adecuados y uniforme limpio: Bukele impone medidas disciplinarias en colegios de El Salvador

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Espectáculos

Rebeca Escribens manda firme mensaje a Pamela Franco por 'plantarla' en entrevista: "Contra ti no tengo nada"

Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

Nominados en 'La casa de los famosos México' 2025: ¿quiénes podrían irse en la cuarta semana?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota