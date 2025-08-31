Beéle sorprende al cumplirle el sueño a niño bailarin en concierto en Lima: “Fue el mejor momento de mi vida”
El cantante colombiano Beéle le cumplió el sueño a un niño bailarín, quien no pudo contener las lágrimas ante el emotivo gesto del artista. El video se ha vuelto viral en TikTok.
- ¿Éxito o fracaso?: así le fue a Gisela Valcárcel en el estreno de su nuevo programa en medio de polémica con canal de TV
- Edison Flores revela que su paz fue destruida por conflictos familiares y hace dura confesión: “A veces me siento triste”
Durante la presentación del artista colombiano Beéle, este sábado 30 de agosto en Lima en el All Music Fest 4, se vivió un emotivo momento entre el cantante y un pequeño fanático. En medio del show, el artista invitó al escenario a un niño que, en redes sociales, se hace llamar ‘Mini Beéle’ y cuyo mayor sueño era bailar junto a él. Al verse al lado de su ídolo, el menor no pudo contener las lágrimas; entonces, el intérprete lo abrazó junto a miembros de su equipo y le dijo: “¿Qué pasa, pequeño? De eso se tratan los sueños, hermano, de pasarla bien”.
Después, el artista y el niño bailaron varias de sus canciones. El pequeño sorprendió al público con su habilidad para la danza y, poco a poco, se integró al grupo de bailarines de Beéle. En un momento especial, el cantante le cedió el micrófono y el niño gritó con fuerza: “¡Arriba, Perú!”. El video del encuentro se volvió viral, superando los dos millones de vistas y conmoviendo a miles de usuarios en redes sociales.
PUEDES VER: Peruana consiguió autógrafo de Beéle en el brazo y decidió tatuárselo: “Aún no me lo creo”
Usuarios reaccionan al emotivo momento viral en TikTok
El emotivo momento conmovió a numerosos usuarios de TikTok, quienes dejaron mensajes como: “Qué momento”, “Qué buen gesto del cantante”, “No es mi hijo, pero me dio tanta emoción verlo” y “Sin duda, un instante que perdurará en la memoria del niño por años”. Otros usuarios destacaron las habilidades de baile del menor con frases como: “Se robó el show”, “El niño invitó a Beéle a su show” y “El niño solo tenía una cosa que hacer y lo hizo muy bien”.
Lo que más sorprendió a muchos fue que el propio niño comentó el video para compartir su experiencia: “Tenía nervios, pero fue el mejor momento de mi vida”. De inmediato, recibió respuestas cargadas de admiración como: “Un capo” y “Eres un gran bailarín”.