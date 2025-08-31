HOYSuscripcion LR Focus

'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas
Espectáculos

Beéle sorprende al cumplirle el sueño a niño bailarin en concierto en Lima: “Fue el mejor momento de mi vida”

El cantante colombiano Beéle le cumplió el sueño a un niño bailarín, quien no pudo contener las lágrimas ante el emotivo gesto del artista. El video se ha vuelto viral en TikTok.

Beéle le cumple su sueño a niño bailarín.
Beéle le cumple su sueño a niño bailarín. | Composición LR/TikTok

Durante la presentación del artista colombiano Beéle, este sábado 30 de agosto en Lima en el All Music Fest 4, se vivió un emotivo momento entre el cantante y un pequeño fanático. En medio del show, el artista invitó al escenario a un niño que, en redes sociales, se hace llamar ‘Mini Beéle’ y cuyo mayor sueño era bailar junto a él. Al verse al lado de su ídolo, el menor no pudo contener las lágrimas; entonces, el intérprete lo abrazó junto a miembros de su equipo y le dijo: “¿Qué pasa, pequeño? De eso se tratan los sueños, hermano, de pasarla bien”.

Después, el artista y el niño bailaron varias de sus canciones. El pequeño sorprendió al público con su habilidad para la danza y, poco a poco, se integró al grupo de bailarines de Beéle. En un momento especial, el cantante le cedió el micrófono y el niño gritó con fuerza: “¡Arriba, Perú!”. El video del encuentro se volvió viral, superando los dos millones de vistas y conmoviendo a miles de usuarios en redes sociales.

PUEDES VER: Peruana consiguió autógrafo de Beéle en el brazo y decidió tatuárselo: “Aún no me lo creo”

lr.pe

Usuarios reaccionan al emotivo momento viral en TikTok

El emotivo momento conmovió a numerosos usuarios de TikTok, quienes dejaron mensajes como: “Qué momento”, “Qué buen gesto del cantante”, “No es mi hijo, pero me dio tanta emoción verlo” y “Sin duda, un instante que perdurará en la memoria del niño por años”. Otros usuarios destacaron las habilidades de baile del menor con frases como: “Se robó el show”, “El niño invitó a Beéle a su show” y “El niño solo tenía una cosa que hacer y lo hizo muy bien”.

Lo que más sorprendió a muchos fue que el propio niño comentó el video para compartir su experiencia: “Tenía nervios, pero fue el mejor momento de mi vida”. De inmediato, recibió respuestas cargadas de admiración como: “Un capo” y “Eres un gran bailarín”.

