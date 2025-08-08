Fallece padre de Beéle, cantante colombiano, días antes de su show en Perú por el aniversario de Arequipa | Foto: Composición LR/ Difusión/ TeleTicket

El 7 de agosto de 2025, el padre de Beéle, Breyner López, falleció a causa de un infarto, según informaron medios locales de Colombia y la plataforma 'Dímelo King'. Aunque la relación entre el cantante y su padre había sido algo conflictiva, la noticia ha causado gran consternación entre sus seguidores, quienes han expresado sus condolencias al artista a través de sus diversas redes sociales.

Pese a que el cantante no ha publicado información acerca del suceso en sus redes sociales, la plataforma Dimeloking confirmó el fallecimiento, quien se encontraba en la Clínica Portoazul de Barranquilla.

"Se informa que Breyner López, padre del artista Beéle, acaba de fallecer a causa de un infarto. Desde la plataforma Dimeloking compartimos nuestra solidaridad en este momento difícil", aseguró el medio.

Padre de Beéle fallece días antes del show de su hijo en el aniversario de Arequipa

El 14 de agosto tendrá lugar el que se considera el primer concierto en Arequipa de Beéle, para celebrar la serenata en honor al aniversario número 485 de la ciudad de Arequipa. El cantante colombiano se presentará con Los 4 de Cuba, Los Méndez y DJ Peligro. Hasta el momento, el artista no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el fallecimiento de su padre ni ha informado sobre cambio en las fechas u horarios de sus presentaciones.

Respecto a la relación entre el Beéle y su padre, el cantante ha afirmado públicamente que su relación estuvo marcada por una gran exigencia y distanciamiento que se agravó en 2024, cuando el padre hizo comentarios públicos criticando decisiones importantes de su hijo, especialmente en relación con su vida personal y profesional. Estas declaraciones profundizaron la brecha entre ellos, llevando al cantante a expresar su frustración por la falta de apoyo paternal y su dolor por la ausencia de su padre en los momentos más críticos de su vida.

La situación empeoró cuando Beéle comentó que su padre no comprendía su carrera y, en lugar de ser un apoyo, se convirtió en un obstáculo para su felicidad. En varias entrevistas, el cantante dejo en claro que no deseaba mantener una relación cercana con su progenitor, afirmando que había llegad a su límite.