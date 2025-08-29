Fan de Green Day relata la emotiva historia por la que llevó una camiseta con imagen de su hermano al concierto. | Foto: Composición LR/ TikTok

Fan de Green Day relata la emotiva historia por la que llevó una camiseta con imagen de su hermano al concierto. | Foto: Composición LR/ TikTok

Durante el concierto de Green Day, el youtuber Henry Spencer entrevistó a un fanático que conmovió a las redes sociales al mostrar una camiseta con el rostro de su hermano menor. El joven recordó que en 2010 asistió a un concierto de la banda estadounidense junto a su tío, amigos y su hermano.

Este año quiso repetir la historia, pero reveló apenado: "Mi hermano falleció hace cinco meses, así que no pudimos venir con él... pero acá lo tenemos". Ante la pregunta de si era un polo conmemorativo, respondió: "Exacto, vine con él y lo traje al concierto", mientras estiraba la prenda para mostrar la imagen estampada.

El fanático también recordó como compartía la música con su hermano: "Con él 'pogueabamos' (...) Hoy encontré a sus mejores amigos acá, porque yo vine solo y estuvimos llorando todos. Es que es el Enano, mi hermano menor". La camiseta lleva la inscripción 'Green Day 2025'" y la foto de un joven de cabello largo, acompañada del apodo con el que lo recuerdan: "El Enano".

Green Day en concierto en el Estadio San Marcos 2025

Green Day hizo vibrar Lima la noche del miércoles 27 de agosto con un concierto inolvidable en el Estadio San Marcos. La banda, liderada por Billie Joe Armstrong, repasó su legado con himnos como American Idiot, Basket Case, Know Your Enemy y Welcome to Paradise, que fueron coreados por miles de fanáticos. El show formó parte de su gira 'The Saviors Tour', que también los llevó a Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay.

Esta fue la tercera presentación del grupo en Perú, tras sus conciertos en 2010 y 2017. Con más de 75 millones de discos vendidos y el reciente lanzamiento de Saviors (2024), Green Day se alza como una de las bandas más influyentes de su generación. La jornada abrió con la banda británica Bad Nerves a las 7.00 p. m., mientras que el plato fuerte comenzó puntualmente a las 8.30 p.m., desatando una fiesta que quedará en la memoria de los asistentes.