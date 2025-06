En una reciente entrevista promocional de su álbum "Something Beautiful", Miley Cyrus reveló un aspecto poco conocido de su trayectoria profesional: perdió el papel de Mavis en la popular película animada "Hotel Transylvania", personaje que finalmente interpretó Selena Gomez. Durante su participación en el pódcast "Reclaiming with Monica Lewinsky", la artista confesó que originalmente fue contratada para ser la voz principal de la película, pero el estudio la despidió y un antiguo colega de Disney la reemplazó.

Miley Cyrus aborda el suceso con humor, haciendo referencia no solo al papel, sino también a su historia compartida con Nick Jonas. "Es ya una broma, pero le regalé un novio, un pastel de pene por su cumpleaños. Yo era la protagonista de Hotel Transylvania, me despidieron y se lo dieron a ella", comentó la cantante. Este episodio, que ocurrió en 2012, no ha alterado la relación entre Miley Cyrus y Selena Gomez, quienes mantienen una cordialidad y han intercambiado saludos amistosos en diversas ocasiones.

La verdad detrás de la salida de Miley Cyrus de Hotel Transylvania

La controversia que rodeó la salida de Miley Cyrus del proyecto "Hotel Transylvania" tuvo su origen en una fotografía que se filtró en 2012. La imagen, que mostraba a la cantante con un pastel de cumpleaños para su entonces novio, Liam Hemsworth, se volvió viral y desencadenó la decisión de los productores. La artista explicó los detalles de este incidente en el pódcast de Monica Lewinsky, compartiendo su perspectiva sobre los problemas que derivaron de este escándalo.

Miley Cyrus explicó: "De broma, le regalé a mi novio un pastel con forma de pene para su cumpleaños y me despidieron". A pesar de haber obtenido el papel principal en la película, la cantante añadió: "Me reemplazaron porque hice un chiste inapropiado para adultos. Pero tenía 18 años". Además, enfatizó que no fue una decisión suya el revelar la foto, sino que "estaba en una fiesta privada y me robaron. No está bien", indicando que la imagen se filtró de su cámara robada.

Selena Gomez: el inesperado relevo en la franquicia animada

Tras la salida de Miley Cyrus del proyecto, la elección para dar voz a Mavis en "Hotel Transylvania" recayó en Selena Gomez, otra destacada figura surgida de Disney. Esta sustitución marcó un antes y un después en la producción de la franquicia animada, que posteriormente consolidaría su éxito con cuatro películas. La decisión de reemplazar a Miley Cyrus generó inicialmente frustración en la artista, quien incluso buscó apoyo terapéutico para superar la controversia relacionada con el pastel.

La elección de Selena Gomez para el papel de Mavis demostró ser acertada para el éxito de "Hotel Transylvania". La película, que se estrenó en 2012, se transformó en una franquicia muy popular, resonando con audiencias alrededor del mundo. Aunque Miley Cyrus no formó parte de este proyecto, hoy evoca el momento con sentido del humor, reconociendo el impacto de aquel suceso en su carrera.

El legado de Hannah Montana: Miley Cyrus recupera sus canciones

Además de la anécdota sobre "Hotel Transylvania", Miley Cyrus compartió una noticia que generó entusiasmo entre sus seguidores más nostálgicos: ahora puede interpretar canciones de Hannah Montana en sus conciertos. Este anuncio fue posible gracias a su estatus como Leyenda Disney, un reconocimiento que obtuvo como la persona más joven en recibirlo, lo que le otorga los derechos para cantar los temas de la icónica serie.

Esta posibilidad ha llenado de alegría a una generación que creció con el personaje de Hannah Montana y que ahora sueña con escuchar en vivo clásicos como "The Best of Both Worlds". El regreso de estas canciones a los escenarios de Miley Cyrus es un hito importante para sus fanáticos, que esperaron por mucho tiempo revivir esos momentos de su juventud. Este acontecimiento subraya la evolución de Miley Cyrus como artista y su capacidad para reconciliarse con su pasado, consolidando su posición como una figura relevante en la industria musical actual.