Selena Gomez, reconocida actriz, cantante y empresaria, está viviendo un momento inolvidable en su vida personal y profesional. A través de su cuenta de Instagram, la estrella de 'Solo asesinatos en el edificio' y 'Emilia Pérez' compartió su compromiso con Benny Blanco, productor musical de 35 años, con quien mantiene una relación desde mediados de 2023. La publicación incluía un emotivo mensaje: "El para siempre empieza ahora...", acompañado de cuatro imágenes que capturaron la felicidad de la pareja.

La noticia llega en un contexto lleno de éxitos para Gomez, quien recientemente fue nominada a dos Globos de Oro. Su relación con Blanco, quien también ha brillado en la industria musical, se ha convertido en una historia que fascina a sus seguidores. Amigos cercanos como Taylor Swift y Jennifer Aniston no tardaron en expresar su alegría por la pareja.

Así fue la tierna pedida de mano de Selena Gomez

El anuncio del compromiso fue tan emotivo como inesperado. Selena Gomez compartió en Instagram cuatro imágenes que reflejaban la felicidad de este importante momento. La primera foto muestra a la pareja abrazada, mientras que en otra, el anillo de compromiso es el centro de atención. En el mensaje, Gomez escribió: "El para siempre empieza ahora...", emocionando a sus millones de seguidores.

Las felicitaciones no se hicieron esperar. Personalidades como Taylor Swift, quien se ofreció como "chica de las flores", y Jennifer Aniston dejaron mensajes cariñosos en la publicación. La pedida de mano, que no escatimó en romanticismo, demuestra que la pareja está lista para dar el siguiente paso en su relación, consolidando un vínculo que comenzó en el ámbito musical.

Estrella de Hollywood felicitaron a la cantante por su compromiso. Foto: Instagram/selenagomez

¿Quién es Benny Blanco, el futuro esposo de Selena Gomez?

Benny Blanco, cuyo verdadero nombre es Benjamin Joseph Levin, es un talentoso productor musical y compositor estadounidense. A sus 35 años, ha trabajado con grandes estrellas como Rihanna, Katy Perry y Ed Sheeran, acumulando numerosos premios, incluidos varios Grammys. Su habilidad para crear éxitos musicales lo ha convertido en una figura influyente en la industria.

Aunque siempre ha mantenido un perfil discreto en su vida personal, su relación con Selena Gomez lo ha llevado al centro de la atención mediática. Su historia de amor comenzó como una amistad gracias a colaboraciones musicales en temas como "I Can't Get Enough" y "Single Soon". Ambos confirmaron públicamente su relación en diciembre de 2023, y desde entonces, no han dejado de demostrar su química y compromiso.