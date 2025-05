Ed Sheeran revela un secreto sobre la boda de Selena Gómez y Benny Blanco tras pasar el detector de mentiras de Vanity Fair

Ed Sheeran reveló sin querer un secreto sobre la boda de Selena Gómez y Benny Blanco, que hasta ahora se había mantenido completamente en secreto. Durante una prueba del detector de mentiras de Vanity Fair, el cantante de "Photograph" respondió con un contundente "sí" al ser consultado si ya había sido invitado a la boda de sus amigos, algo que Gómez y Blanco todavía no lo han hecho público.

Esta revelación sorprendió a los fans y evidenció la estrecha relación que une al compositor con Selena y Benny, quienes mantienen un bajo perfil respecto a los detalles de su boda tras su compromiso en diciembre de 2024. Ed Sheeran también aprovechó para expresar su apoyo y admiración hacia el dúo, reafirmando la complicidad entre artistas.

Ed Sheeran confirma que fue invitado a la boda de Selena Gómez y Benny Blanco

Durante la entrevista con Vanity Fair, el ganador del Grammy respondió con sinceridad a la pregunta sobre si había recibido una invitación para la boda de Selena Gómez y Benny Blanco. Sin titubeos, afirmó que sí, e incluso mencionó que asistiría acompañada por su esposa, Cherry Seaborn. Esta declaración da luces sobre un dato que hasta entonces se mantenía en secreto, dada el hermetismo con la que la pareja ha manejado todos los aspectos de su compromiso y planes de boda.

Como se sabe, Ed Sheeran es muy amigo de Selena Gómez gracias a sus vínculos con Taylor Swift. Además, mantiene un estrecho vínculo con Benny Blanco, pues ambos compositores compartieron momentos significativos, como la boda íntima de Ed y Cherry en 2018, a la que Blanco asistió.

Al ser consultado sobre su canción preferida del álbum del dúo, "I Said I Love You First", Sheeran reveló que todavía no la había escuchado en su totalidad. "Para ser honesto, la adquirí en vinilo y deseo escucharla en ese formato. No la he escuchado completa", comentó.

El compromiso de Selena Gómez y Benny Blanco

Desde su compromiso en diciembre de 2024, Selena Gómez y Benny Blanco han optado por mantener un perfil reservado respecto a los detalles de su boda. En una entrevista conjunta para Rolling Stone, la pareja expresó que no tienen prisa por fijar una fecha o planificar la ceremonia, prefiriendo disfrutar el momento presente sin presiones externas.

"Creo que cada día planea una nueva boda en su cabeza. Somos de los que vamos día a día”, declaró Benny a la publicación en aquel momento. “Todavía no hemos superado este momento. Literalmente, mientras hablaban, ella estaba sentada mirando su anillo", dijo Blanco en ese momento. "Además, siento de verdad que este es un momento tan especial que podemos plasmarlo en este álbum y ponerle todo el corazón, plasmar plenamente lo que sentimos y compartirlo con el mundo. Al menos, ese es mi principal objetivo ahora mismo", agregó la también fundadora de Rare Beauty.

