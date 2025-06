Benny Blanco quiere formar una familia con Selena Gómez: "Quiero ser papá, si Dios quiere"

El reconocido productor musical, Benny Blanco, compartió su anhelo de formar una familia con su prometida, la cantante y actriz Selena Gómez. Durante una entrevista con la revista InStyle, el cantautor estadounidense dijo que su mayor deseo es ser padre y espera poder cumplirlo.

El deseo de paternidad del productor no es novedad para la también empresaria, quien ha expresado en diversas ocasiones su amor por los niños. Sin embargo, Gómez ha tenido que enfrentarse a desafíos médicos como el lupus, que según medios, la han llevado a considerar alternativas como la subrogación o adopción.

Benny Blanco quiere ser padre con Selena Gómez

Benny Blanco y Gómez no solo comparten una relación amorosa, sino también el sueño de ser padres. "Amo a los niños; me encanta ser tío. Quiero ser papá, si Dios quiere", declaró el productor. El exitoso cantautor expresó su entusiasmo al pensar en mostrar su álbum conjunto, I Said I Love You First, a sus futuros hijos. La pareja ha hablado sobre la importancia de la familia y el vínculo con los niños, lo que refuerza la idea de que están listos para dar el siguiente paso en su relación. Esta conexión emocional ha sido clave en el crecimiento de su relación, la cual comenzó como una colaboración profesional en 2013, cuando Blanco trabajó en canciones de Gómez como Kill Em With Kindness y Same Old Love.

En una conversación íntima en el Jay Shetty Podcast, Gómez mencionó lo importante que es para ella la maternidad, a pesar de sus complicaciones médicas. "Me encantan los niños, tengo una hermana de 11 años a la que adoro", compartió la actriz, refiriéndose a su hermana menor, Gracie. "Me encanta hacer reír a los niños; son tan tiernos. Así que, sin duda, cuando llegue ese día, estaré muy emocionada", añadió Gómez, quien ha sido abierta sobre su deseo de tener hijos, a pesar de las dificultades.

Selena Gómez no podrá gestar sus propios hijos

En una entrevista reveladora con Vanity Fair, Selena Gómez compartió que debido a su condición médica, no podrá gestar a sus propios hijos. “Nunca lo he dicho, pero lamentablemente no puedo gestar a mis propios hijos”, explicó la actriz. El diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune que afecta su sistema de salud, ha llevado a la dueña de Rare Beauty a contemplar la adopción y la gestación subrogada como opciones para formar su familia.

"Estoy emocionada por cómo será ese camino, pero será un poco diferente. Al final, no me importa. Será mío. Será mi bebé", aseguró Gómez, demostrando su deseo de ser madre a pesar de las adversidades. La actriz también ha sido abierta acerca de sus dificultades con el lupus, lo que ha sido un tema recurrente en sus entrevistas desde que fue diagnosticada en 2015. A pesar de los retos, Gómez se siente afortunada por las alternativas que existen para aquellos que desean tener hijos pero no pueden de manera convencional.

